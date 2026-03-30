Industrial Hub стартира изграждането на първия модулен индустриален парк за малкия и средния бизнес в Пловдив

На 26 март с официална първа копка започна реализацията на Industrial Hub Plovdiv Ring West I – първият модулен индустриален парк в България, създаден специално за нуждите на малкия и средния бизнес. Проектът се реализира със стретегическото партньорство на ГБС - Пловдив АД – част от корпоративната група на Главболгарстрой, с доказан опит в изграждането на мащабни индустриални и инфраструктурни обекти.

Industrial Hub Plovdiv Ring West I е разположен на стратегическа локация в западната част на Пловдив – в непосредствена близост до околовръстния път, при изхода посока Пазарджик и в близост до METRO 2. Локацията осигурява бърз достъп до основните транспортни коридори и ефективна връзка с вътрешния пазар и Европа.

Инвеститорската компания Industrial Hub развива нова концепция за индустриална среда, създадена като отговор на реална пазарна нужда – липсата на достъпни и функционални индустриални помещения за собственост, съобразени с мащаба и динамиката на малкия и средния бизнес. Проектът предлага възможност за преминаване от наем към собственост чрез модулни пространства с ясна инвестиционна логика, дългосрочна стойност и устойчивост.

Industrial Hub Plovdiv Ring West I включва 17 самостоятелни модулни помещения с обща застроена площ от близо 5 000 кв.м, разпределени в две серии –EXPO и BASE. Модулната концепция позволява гъвкави комбинации и конфигуриране според конкретните нужди на бизнеса – от търговия и дистрибуция до логистика, складова дейност и услуги.

EXPO серията обединява шоурум, офис и склад в едно пространство и е насочена към компании с активна търговска дейност и нужда от представителна среда. BASE серията предлага функционални и оптимизирани пространства за логистични, складови и монтажни дейности, с фокус върху ефективността и контрола върху разходите.

Индустриалният парк ще разполага с изградена инфраструктура, включваща гарантирано електро- и водоснабдяване, удобни маневрени зони за тежкотоварни автомобили, паркоместа, контрол на достъпа, 24/7 видеонаблюдение и оптична интернет свързаност. Предвидени са и зарядни станции за електрически автомобили като част от устойчивата концепция на проекта.

С реализирането на първата копка Industrial Hub поставя началото на дългосрочна визия за развитие на мрежа от модулни индустриални паркове в ключови градове в България. Партньорството с Главболгарстрой гарантира високо качество на изпълнение и надеждност на строителния процес.

Industrial Hub Plovdiv Ring West I е първата стъпка към изграждането на нов стандарт в индустриалните имоти – пространство, което работи за бизнеса днес и подкрепя неговото развитие в бъдеще.