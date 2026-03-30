Китайският изкуствен интелект се срина

Китайският чатбот с изкуствен интелект DeepSeek се сблъска с най-дългото прекъсване, откакто водещите му модели R1 и V3 набраха популярност в началото на миналата година, предаде Ройтерс. Уебсайтът, проседяващ статуса на DeepSeek , показа, че чатботът е имал „сериозно прекъсване“, продължило 7 часа и 13 минути - от ранните часове на понеделник сутринта до 10:33 ч. местно време или 04:33 часа българско време, когато проблемът е бил отстранен.

Не бе посочена причина

Във фирмения протокол не е посочена причината за прекъсването. Подобни инциденти могат да бъдат причинени от широк спектър проблеми - от неизправни сървъри до грешки, възникнали след обновяване на чатбота с изкуствен интелект.

Данните на DeepSeek показват, че неговата API услуга - функция, използвана основно от разработчици за интегриране на чатбота в персонализирани приложения - е претърпяла последователни прекъсвания с продължителност по един ден в края на януари 2025 г., когато набира значителна популярност.

Уеб страницата, на която обикновените потребители могат да задават въпроси директно на чатбота, е била недостъпна за не повече от два часа до понеделник, според сайта за състоянието на компанията.

Глобалната индустрия за изкуствен интелект с нетърпение очаква пускането на следващото поколение модел на DeepSeek, но компанията все още не е дала никакви индикации за сроковете.

