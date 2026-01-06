САЩ ще бъдат освободени от глобалното данъчно споразумение срещу данъчните убежища

Близо 150 държави се споразумяха за план за спиране на пренасочването на печалби на големи световни компании към юрисдикции с ниски данъци. САЩ обаче ще бъдат изключени от споразумението - ход, който разгневи активистите за данъчна прозрачност, пише Гардиън.

Планът, финализиран от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, изключва големи мултинационални корпорации, базирани в САЩ, от глобалния минимален данък от 15%. Това се случи след преговори между администрацията на Тръмп и други членове на Г-7.

Генералният секретар на ОИСР Матиас Корман определи споразумението като "значимо решение в международното данъчно сътрудничество", което "повишава данъчната сигурност, намалява сложността и защитава данъчните основи".

"Историческа победа в запазването на суверенитета на САЩ"

Американският министър на финансите Скот Бесент нарече сделката "историческа победа в запазването на суверенитета на САЩ и защитата на американските работници и бизнеси от екстериториално превишаване на правомощията".

Най-новата версия на споразумението смекчава знаковото споразумение от 2021 г., което определя минимален глобален корпоративен данък от 15%. Идеята беше да се попречи на мултинационалните корпорации, включително Apple и Nike, да използват счетоводни и правни маневри, за да прехвърлят печалби към държави-данъчни убежища - такива с ниски или никакви ставки.

Тези убежища обикновено са места като Бермудските острови и Каймановите острови, където компаниите всъщност правят малък или никакъв бизнес.

Доналд Тръмп разкритикува споразумението от 2021 г., договорено от администрацията на Байдън, заявявайки, че то не е приложимо в САЩ. След това администрацията на Тръмп заплаши с ответни данъци срещу държави, които са наложили такси на американски фирми, съгласно споразумението от 2021 г.

Източник: iStock

Бившият министър на финансите Джанет Йелън беше ключов двигател на глобалното данъчно споразумение на ОИСР от 2021 г. и определи минималния корпоративен данък като един от основните си приоритети. По това време планът беше широко критикуван от републиканците в Конгреса, които заявиха, че той ще направи САЩ по-малко конкурентоспособен в глобалната икономика.

През юни администрацията на Тръмп предоговори сделката, когато републиканците в Конгреса отмениха т. нар. разпоредба за данък "отмъщение" от големия законопроект за данъци и разходи на Тръмп, която би позволила на федералното правителство да налага данъци на компании с чуждестранни собственици, както и на инвеститори от държави, за които се смята, че начисляват "несправедливи чуждестранни данъци" на американски компании.

Недоволство срещу решението

Групи за данъчна прозрачност реагираха бурно и разкритикуваха изменения план на ОИСР.

"Тази сделка рискува близо десетилетие глобален напредък в корпоративното данъчно облагане, само за да позволи на най-големите и най-печеливши американски компании да паркират печалбите си в данъчни убежища", каза Зорка Милин, директор по политиките в Fact Coalition - организация с нестопанска цел за данъчна прозрачност.

Данъчните наблюдатели твърдят, че минималният данък би трябвало да спре международната надпревара за корпоративно данъчно облагане, която е накарала мултинационалните компании да отчитат печалбите си в страни с ниски данъчни ставки.

