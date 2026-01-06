Кабинетът подаде оставка:

САЩ ще бъдат освободени от глобалното данъчно споразумение срещу данъчните убежища

Близо 150 държави се споразумяха за план за спиране на пренасочването на печалби на големи световни компании към юрисдикции с ниски данъци. САЩ обаче ще бъдат изключени от споразумението - ход, който разгневи активистите за данъчна прозрачност, пише Гардиън.

Планът, финализиран от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, изключва големи мултинационални корпорации, базирани в САЩ, от глобалния минимален данък от 15%. Това се случи след преговори между администрацията на Тръмп и други членове на Г-7.

Генералният секретар на ОИСР Матиас Корман определи споразумението като "значимо решение в международното данъчно сътрудничество", което "повишава данъчната сигурност, намалява сложността и защитава данъчните основи".

"Историческа победа в запазването на суверенитета на САЩ"

Американският министър на финансите Скот Бесент нарече сделката "историческа победа в запазването на суверенитета на САЩ и защитата на американските работници и бизнеси от екстериториално превишаване на правомощията".

Най-новата версия на споразумението смекчава знаковото споразумение от 2021 г., което определя минимален глобален корпоративен данък от 15%. Идеята беше да се попречи на мултинационалните корпорации, включително Apple и Nike, да използват счетоводни и правни маневри, за да прехвърлят печалби към държави-данъчни убежища - такива с ниски или никакви ставки.

Тези убежища обикновено са места като Бермудските острови и Каймановите острови, където компаниите всъщност правят малък или никакъв бизнес.

Доналд Тръмп разкритикува споразумението от 2021 г., договорено от администрацията на Байдън, заявявайки, че то не е приложимо в САЩ. След това администрацията на Тръмп заплаши с ответни данъци срещу държави, които са наложили такси на американски фирми, съгласно споразумението от 2021 г.

Бившият министър на финансите Джанет Йелън беше ключов двигател на глобалното данъчно споразумение на ОИСР от 2021 г. и определи минималния корпоративен данък като един от основните си приоритети. По това време планът беше широко критикуван от републиканците в Конгреса, които заявиха, че той ще направи САЩ по-малко конкурентоспособен в глобалната икономика.

През юни администрацията на Тръмп предоговори сделката, когато републиканците в Конгреса отмениха т. нар. разпоредба за данък "отмъщение" от големия законопроект за данъци и разходи на Тръмп, която би позволила на федералното правителство да налага данъци на компании с чуждестранни собственици, както и на инвеститори от държави, за които се смята, че начисляват "несправедливи чуждестранни данъци" на американски компании.

Недоволство срещу решението

Групи за данъчна прозрачност реагираха бурно и разкритикуваха изменения план на ОИСР.

"Тази сделка рискува близо десетилетие глобален напредък в корпоративното данъчно облагане, само за да позволи на най-големите и най-печеливши американски компании да паркират печалбите си в данъчни убежища", каза Зорка Милин, директор по политиките в Fact Coalition - организация с нестопанска цел за данъчна прозрачност.

Данъчните наблюдатели твърдят, че минималният данък би трябвало да спре международната надпревара за корпоративно данъчно облагане, която е накарала мултинационалните компании да отчитат печалбите си в страни с ниски данъчни ставки.

