Обявиха важна новина, свързана с телевизията на Слави Трифонов

Добра новина за феновете на Слави Трифонов и екипа му. Неговата телевизия - "7/8" TV, ще може да бъде гледана безплатно от днес, 6 януари, до 6 април 2026 г. Това беше обявено от депутата от "Има такъв народ" Тошко Йорданов, който наскоро се завърна като телевизионен водещ. Той съобщи, че телевизията на Трифонов става безплатна за определен период и може да бъде гледана от всички без такса в интернет.

Безплатното гледане важи както за излъчването на живо на 7/8 TV, така и за пълния архив на всички предавания. Всички потребители, които имат заплатен абонамент, ще получат удължаване на плана с толкова дни, колкото е безплатният период.

Още: Слави Трифонов: Всички компромиси през изминалата година бяха заради този момент

"От вторник в 12 часа сайтът на 7/8 ТВ става свободен за следващите три месеца. Където и да се намирате, колкото и да е часът при вас и когато си поискате, ще можете да гледате цялата продукция на 7/8 ТВ. Като е хубаво да гледате политическите предавания, за да знаете какво става в държавата", обяви в ефир Йорданов.

Още: Не сме в кръчмата и в "Шоуто на Слави": По масата тропаме само ние!