ЛЕВ ИНС открива изложбата „Хакнато ежедневие“ в Регионалния исторически музей София по повод Месеца на киберсигурността

Как изглежда една кибератака, когато излезе от екрана? Какво стои зад измамните линкове, имейли и реклами, с които се сблъскваме всеки ден? На тези въпроси отговаря изложбата „Хакнато ежедневие“ – съвместна инициатива на ЛЕВ ИНС и Регионалния исторически музей София, организирана по случай Международния месец на киберсигурността. Експозицията e открита на 16 октомври и цели да повиши дигиталната култура и информираността относно онлайн заплахите сред широката общественост. Изложбата ще бъде достъпна за всички посетители до 15 декември в изложбеното пространство на подлеза под Президентството, със свободен вход.

Изложбата „Хакнато ежедневие“ превежда сложния свят на киберрисковете на разбираем език чрез визуални примери от реалния живот. Чрез илюстрации, примери и практически съвети посетителите ще могат да видят как изглеждат най-разпространените хакерски атаки в ежедневието ни – от фалшиви имейли и измами в социалните мрежи до кражба на лични данни – и да научат как да ги разпознават и предотвратяват. „Хакнато ежедневие“ е насочена към всички активни интернет потребители – ученици, родители, жители и гости на София.

Изложбата ще покаже, че киберсигурността не е просто технически проблем, а въпрос на култура, познание и навици. С правилна информираност и изграждане на дигитална хигиена, всеки може да се предпази. Затова ЛЕВ ИНС поставя акцент върху достъпността на знанието, защото когато го направим разбираемо, то става полезно за всички.

Чрез тази инициатива ЛЕВ ИНС затвърждава своята социално-отговорна мисия да повишава уменията и знанията в киберсигурността и да насърчава безопасното дигитално поведение. Компанията продължава своя ангажимент към отговорно онлайн поведение, превенция и информираност, защото знанието е една от най-силните форми на защита.

Изложбата e достъпна за посещение в Регионалния исторически музей – София от 16 октомври. Входът е свободен.

Повече информация за киберрешенията можете да намерите на https://detetovinternet.bg/inovativni-zastrahovatelni-resheniya-2/

Повече информация за Регионален исторически музей можете да намерите на https://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/

Повече информация за ЗК ЛЕВ ИНС АД можете да намерите на https://www.lev-ins.com/produkti/kiber-zastrakhovki/