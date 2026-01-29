Кои са най-важните стъпки пред българските компании, които планират излизане на международни пазари?

На 31 януари и 1 февруари 2026 г. в Интер Експо Център ще се проведе InvestPRO Conference – събитие, което събира водещи експерти, предприемачи и инвеститори, за да обсъдят ключовите процеси зад устойчивия бизнес растеж. Сред лекторите е Ангелина Борисова, основател на Anagami Digital Accounting и Autsorsa, която ще изнесе лекция на тема „Глобална финансова структура: Как да подреждаш инвестиции, фирми и данъци така, че да не ти пречат на растежа“.

В интервю за Actualno.com Ангелина Борисова споделя кои са най-добрите първи стъпки за български компании, които планират излизане на международни пазари, какви са реалните им конкурентни предимства в глобален контекст и кои бизнес модели се пренасят успешно извън България. Тя коментира и как България изглежда през погледа на чуждите инвеститори, както и защо правилната вътрешна структура – финансово, данъчно и организационно – е ключова за устойчив растеж и международна конкурентоспособност.

Когато българска компания започне да мисли за излизане на международни пазари, къде според Вас се крият най-големите възможности в началото?

Често големите възможности не са в „големите пазари“, а в правилния първи пазар. За българските компании това могат да бъдат държави, които са регулаторно близки (ЕС), с ясни правила и с недостиг на конкретни услуги и експертиза или там, където продуктът или услугата ще бъдат на практика най-лесно продадени.

Много успешни международни експанзии започват нишово – с фокус върху конкретен проблем, индустрия или клиентски сегмент, а не с опит да се „покрие целият свят“ или „да се покорят съседите“, защото са близо.

Първата стъпка не е мащабът, а начинът по който пазара приема бизнеса – дали това, което правиш добре в България, решава реален проблем, който може да бъде монетизиран и навън, по правилен начин.

От наша гледна точка - на данъчни и счетоводни експерти, най-важното е от самото начало да има яснота какви са целите и стратегията - дали това разширение е с цел оптимизация на данъчна структура, сигурност на активите или мащабен ръст. По този начин ние изработваме най-подходящото решение.

Какви предимства имат българските бизнеси, когато стъпват на чужди пазари?

Българските бизнеси често подценяват собствените си предимства. Ние сме изключително гъвкави, свикнали да работим с ограничени ресурси и много бързо се адаптираме към нови условия.

Българските екипи комбинират добро техническо и аналитично мислене с прагматичен бизнес подход. Това се оценява силно на международно ниво, особено в сектори като IT, финанси, аутсорсинг, финтех и професионални услуги, както и иновативно производство. Често подценявано предимство е и културната адаптивност – българските компании се вписват добре както в Западна Европа, така и в Близкия изток или САЩ.

Днес с Anagami Digital Accounting имаме глобални клиенти с дейност на няколко континента и мога да кажа, че ние закъсняхме с нашето собствено излизане навън. Българските бизнеси трябва да имат повече интелигентно самочувствие и да действат експедитивно, за да си гарантират успех. Ако не си голям, може да си бърз и пластичен.

Има ли модели или решения, които работят добре за български компании на местно ниво и могат успешно да се пренесат и в международна среда?



Българските компании са много силни в оптимизацията на процеси или в измислянето на нещо ново „от нулата“ – генерират се идеи как да се работи по-ефективно, по-бързо и с по-малко излишни етапи и подизпълнители. Когато този подход се комбинира с международни стандарти и ясно позициониране, той става напълно конкурентен глобално и високо оценен. Това ни дава възможност да бъдем поставени на световната карта на екипи, опериращи с висока добавена стойност.

От гледна точка на чуждите инвеститори, кои са силните страни на България като място за бизнес и инвестиции?

За чуждите инвеститори България е интересна комбинация от квалифицирани кадри, конкурентни разходи, членство в ЕС и сравнително стабилна макроикономическа среда. Особено силна страна е човешкият капитал – в технологии, финанси, инженерство и back-office функции.

България може да бъде възприемана като „скритото предимство“ на ЕС – място, където могат да се изградят динамични и иновативни екипи с потенциал за изграждане на световни продукти. За това е нужна една по-силна национална визия с дисциплината на всички участници в икономиката да я следват.

По време на InvestPRO Conference ще говорите за растеж и международно присъствие. Кое е най-важното, което българските компании и инвеститори трябва да разберат, ако искат да бъдат по-конкурентни на глобално ниво?

Глобалната конкурентоспособност не започва с пазара, а с вътрешната структура на това, което предлагате и колко сте бързи.

Компаниите трябва да мислят в процеси, а не само в идеи; в устойчивост, а не в бърз растеж; в доверие, а не само в продажби и не на последно място, много повече за продажби, отколкото за съвършенство на продукт.

Международният успех не трябва да е въпрос на късмет, а на подготовка – правилен екип, ясна стойност за клиента и дългосрочна визия.