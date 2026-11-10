"Лидл" ще търси защита в съда след като държавата затвори магазин във Видин

"Лидл България" обяви, че ще търси правата си по съдебен път заради действията на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП). В официална позиция компанията обвини институциите в "безпрецедентен институционален натиск" и "открит административен тормоз". Повод за реакцията стана временно затваряне на супермаркета на веригата във Видин.

В понеделник Областната дирекция на БАБХ съобщи, че е затворила обекта заради лоша хигиена и наличието на негодни храни, които представляват риск за здравето на потребителите. При проверката са открити 343 кг риба, пилешко месо, бургери и субпродукти, съхранявани при неправилна температура, както и 270 кг мухлясало зеле. Установени са и нарушения на хигиенните изисквания във всички точки на пекарната. Общо 670 кг хранителни продукти са насочени за унищожаване.

От Lidl обаче оспорват представената от контролните органи картина и определят затварянето на целия магазин като прекомерна и неадекватна мярка.

Според компанията в обекта е имало повреда в хладилната система, заради която още сутринта в понеделник е бил извикан техник. Стоките с нарушен температурен режим се намирали в склада, били подготвени за транспортиране и унищожаване и не са били предлагани на клиентите в търговската зала.

От веригата уточняват, че зеленчуците с влошено качество също били отделени за преглед от служителите и отстраняване на негодните продукти. Инспекторите на БАБХ и КЗП са влезли в магазина в 13:09 ч., а около 20 минути по-късно хладилното съоръжение вече било ремонтирано.

Компанията оспорва и констатациите за нарушения в пекарната, като определя забележките като "локални и козметични". Става дума за омазнени тави, опушване на стената зад конвектомата за печене и замърсено климатично тяло.

От Lidl смятат, че затварянето на целия супермаркет е непропорционална санкция. Във вторник на обяд обектът във Видин отново е отворил врати за клиенти. Единствено пекарната остава затворена, тъй като инспекторите са взели проби и се очакват резултатите от тях.

Lidl: 171 проверки за две седмици

От компанията обръщат внимание и на честотата на проверките през последните седмици. Инспекцията във Видин на 9 ноември е била осмата за последните пет седмици.

За цялата си търговска мрежа Lidl отчита 171 проверки през последните две седмици на октомври при средно 86 месечно от началото на годината. Само на 9 ноември са извършени 30 проверки.

От началото на октомври БАБХ, КЗП и НАП са направили общо 158 проверки, чиито резултати към момента са в процес на обработка или обжалване от страна на компанията.

В позицията си Lidl твърди още, че проверяващи на терен са споделили, че им е било наредено да търсят основания за затваряне на обекти "по поръчка от високо ниво".

Търговската верига заявява, че разполага със снимков материал и документи, които ще представи в съда. Компанията възнамерява да използва всички законови средства, за да защити интересите на над 4000 свои служители, отношенията си със стотици партньори и доставчици и доверието на клиентите.

И "Кауфланд" оспорва действията на регулатора

Случаят с Lidl идва на фона на друг конфликт между държавните институции и голяма търговска верига. В понеделник Комисията за защита на конкуренцията обяви, че ще наложи санкция от 75,6 млн. евро на компанията майка на "Кауфланд" за три нарушения, свързани с нелоялни търговски практики и натиск върху доставчиците.

От съобщението на КЗК става ясно, че нарушенията са свързани с практики, чрез които веригата е търсила възможност да осигури възможно най-ниски цени в магазините си.

"Кауфланд" също отхвърли обвиненията и обяви, че ще оспори решението на регулатора по съдебен път.