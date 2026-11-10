Край на първи тур от преговорите за Украйна: САЩ ще притиснат Путин за включване на Европа, Русия искала мир при "подходящи условия" (ВИДЕО)

Първият ден от мирните преговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ, каквито не се бяха състояли от девет месеца насам, приключиха в Абу Даби (ОАЕ). Дискусиите продължиха почти пет часа, като вторият кръг е насрочен за утре, 11 ноември. Преди основната среща украинската делегация проведе отделни разговори с представители на европейските държави, участващи в процеса - Германия, Великобритания, Франция и Италия, както и с представители НАТО и ЕС, плюс двамата специални пратеници на САЩ - зетят на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, и Стив Уиткоф.

🚨 JUST IN: The first peace talks between Russia and Ukraine in nine (!) months have concluded in Abu Dhabi The US-mediated talks lasted almost five hours. A second round is scheduled for tomorrow. Before the main meeting, the Ukrainian delegation held separate talks with representatives of European countries, NATO and the EU, as well as two US special envoys — Jared Kushner and Steve Witkoff. The video shows moments from the meeting. — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

САЩ искат място за Европа на масата на преговорите

Джаред Къшнър намекна след края на първия тур, че делегациите ще продължат да оказват натиск върху Москва и утре, за да се включат най-накрая европейците към мирните преговори, които пряко ги засягат. Кремъл вече беше дал ясно да се разбере, че представителите на ЕС нямат място на преговорната маса с украинците и американците, но по-рано Politico писа, че Вашингтон е на друго мнение.

Още: Преговорите в Абу Даби започнаха

⚡️ Russia will face pressure to finally let Europeans join the peace talks Jared Kushner hinted that the delegations would continue pressing Moscow tomorrow (meaning Politico's reporting has been confirmed). The Kremlin had previously made it clear that EU representatives had no place at the negotiating table with Ukrainians and Americans. — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

Дългогодишният и понякога бурен дебат сред европейските правителства относно това кой трябва да ги представлява в мирните преговори за Украйна, вече придоби спешен характер. Пратениците на Доналд Тръмп оказват натиск върху Русия да позволи на Европа да се присъедини към следващия кръг от преговори за войната в Украйна, твърдяха американски длъжностни лица пред брюкселското издание. Днес Къшнър потвърди това публично.

Зетят на Тръмп и специалният пратеник Стив Уиткоф настояват Европа да има пряка роля в бъдещите преговори. Те искат да ускорят темпото на преговорите и срещата тази седмица да бъде последната без пълно участие на Европа, смятат цитираните по-рано неназовани представители. „Имаме нужда от Европа на масата“, казва един от тях. „Затова предложението ни е да включим европейците в дискусията след тази тристранна среща".

Още: Тръмп очаква пробив на преговорите в Абу Даби

Европейците се питат дали Русия наистина е готова за мир, заяви Къшнър след разговорите и отговори, че след дискусията си с Владимир Путин той и Стив Уиткоф са убедени, че това е така - но „при подходящи условия“. До момента единствените "подходящи условия", които Кремъл е цитирал, са максималистичните му цели в Украйна - пълен контрол над Донбас, политически контрол над страната чрез смяна на ръководството ѝ, намаляване числеността на украинската армия, връщане на НАТО в границите му от 1997 г. и още няколко ултиматума. Те са част от така наречената колекция от "първопричини" за войната, които Русия посочва. Според нея не агресията на Путин още от 2014 г., когато украинците чрез "Майдана" проявиха политическата си воля да вървят по пътя на свободата и европейската демокрация, е причината за най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война насам, а предполагаемото унищожаване на всичко руско от страна на Киев.

В същото време Къшнър добави, че Русия задавала същия въпрос по отношение на Украйна и Европа - дали са готови за мир. С други думи, готовността на агресора да сложи край на войната се поставя на едно ниво с готовността на жертвата да сключи мир - нещо, което Киев и ЕС неведнъж са демонстрирали, че искат, но не при условия, които да означават капитулация на Украйна и потенциална бъдеща агресия срещу Европа.

Kushner is essentially asking everyone to take Putin at his word Europeans are asking whether Russia is genuinely ready for peace. Kushner responds that, after speaking with Putin, he and Steve Witkoff are convinced that it is — “under the right conditions.” At the same time, he adds that Russia is asking the same question about Ukraine and Europe. In other words, the aggressor’s willingness to end the war is being put on the same level as Ukraine’s willingness to make peace. We know exactly what Moscow means by “the right conditions”: Ukraine’s capitulation. — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

Още: Пишем превзетото досега от Путин за Донбас и да има мир: План на САЩ за Украйна според The Economist

Русия отказа примирие

Руският външен министър Сергей Лавров, който не е част от срещата, междувременно заяви, че Москва няма намерение да приеме предложението на Европа за прекратяване на огъня в Украйна. Той твърди, че европейските държави се опитват да дадат на Киев „почивка“, за да възстанови военния си потенциал. „Няма да се съгласим на поредно прекратяване на огъня, без да разберем какво ще последва след това“, каза Лавров - пореден отказ на Путинова Русия да спре да убива.

Според него първо трябва да бъдат договорени ясни гаранции за сигурност и едва след това може да се обсъжда прекратяване на огъня.

❗️ Russia refuses to agree to a ceasefire in Ukraine Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said Moscow has no intention of accepting Europe's proposal for a ceasefire. He claimed that European countries are trying to give Ukraine a “breather” to rebuild its military capabilities. “We will not agree to another ceasefire without understanding what comes next,” Lavrov said. According to him, clear security guarantees must be agreed upon first, and only then can a ceasefire be discussed. Is anyone surprised? — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

Още: Мир в Украйна от Абу Даби: Едва ли, но Путин усеща, че губи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Нова архитектура на сигурност: кой в Европа ще преговаря с Путин?

Предизвиква сериозни разногласия въпросът за това кой говори от името на Европа и дали европейските съюзници на Украйна изобщо трябва да водят преговори с диктатора Владимир Путин. Лидерите на ЕС ще обсъдят темата на неофициална среща на върха в Дъблин по-късно тази седмица. Висши европейски длъжностни лица пристигнаха и в Абу Даби, но не се очаква да участват в основните преговори поради възраженията на Кремъл. Сред присъстващите са съветници по въпросите на сигурността от Обединеното кралство, Германия, Франция, както и длъжностни лица от Италия, НАТО, Европейската комисия и Европейския съвет.

Първият ден от преговорите се фокусира върху гаранциите за сигурност за Украйна и потенциалното преобразуване на архитектурата на сигурността в Европа. Вторият ден ще бъде посветен на териториалните въпроси - къде трябва да бъдат очертани границите, както и други въпроси.

Европейските правителства се опасяват, че Тръмп може би се готви да се съгласи с отдавнашните искания на Путин за отстъпване на влиянието на НАТО в региона. Освен това The Economist излезе с материал за това как САЩ имали идея да се преначертаят границите на Украйна в региона на Донбас, така че Путин да може да обяви победа - че е превзел напълно Донецка и Луганска област, без обаче Украйна да му дава тези градове, които още не са завзети от руската армия. Стив Уиткоф, изглежда, опроверга задочно тази статия, без да я назовава конкретно: Уиткоф: Ще зачитаме суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Опровержение ли е това?

US envoy Jared Kushner says Europeans frequently ask whether Putin and Russia are genuinely ready for peace. He says he and Steve Witkoff believe the answer is yes, under certain conditions. Kushner added that Moscow asks the same question about Ukraine and Europe. Meanwhile, media reports citing sources say security guarantees for Ukraine, Europe and Russia have already been raised during the trilateral talks in Abu Dhabi. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2026

Европейците имат „много предразсъдъци“ по отношение на преструктурирането на архитектурата на сигурността, тъй като Русия е предлагала различни промени в миналото, а предишните споразумения са се проваляли, казва пред Politico американски служител. „Трябва да изградим нещо ново, което да работи днес", допълва той.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е участвал активно в дискусиите с американската администрация и в обмена на идеи за реформи. По най-трудния въпрос за Украйна – съдбата на окупираните от Русия територии – и двете страни са проявили „гъвкавост“ в частни разговори, заявяват длъжностните лица. Целта на преговорите тази седмица е да се поддържа динамиката от последните седмици, а не да се постигне окончателно примирие.

Но двете основни направления в преговорите – територията и бъдещите споразумения за сигурност за Украйна и Европа – трябва да вървят успоредно и да бъдат решени заедно, казват от американската страна.

Още: Русия е готова на отстъпки за Украйна: Спекулации. Тръмп призна, че Зеленски е прав, но брани Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)