Войната в Украйна:

Край на първи тур от преговорите за Украйна: САЩ ще притиснат Путин за включване на Европа, Русия искала мир при "подходящи условия" (ВИДЕО)

10 ноември 2026, 16:07 часа 1167 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Край на първи тур от преговорите за Украйна: САЩ ще притиснат Путин за включване на Европа, Русия искала мир при "подходящи условия" (ВИДЕО)

Първият ден от мирните преговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ, каквито не се бяха състояли от девет месеца насам, приключиха в Абу Даби (ОАЕ). Дискусиите продължиха почти пет часа, като вторият кръг е насрочен за утре, 11 ноември. Преди основната среща украинската делегация проведе отделни разговори с представители на европейските държави, участващи в процеса - Германия, Великобритания, Франция и Италия, както и с представители НАТО и ЕС, плюс двамата специални пратеници на САЩ - зетят на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, и Стив Уиткоф.

САЩ искат място за Европа на масата на преговорите

Джаред Къшнър намекна след края на първия тур, че делегациите ще продължат да оказват натиск върху Москва и утре, за да се включат най-накрая европейците към мирните преговори, които пряко ги засягат. Кремъл вече беше дал ясно да се разбере, че представителите на ЕС нямат място на преговорната маса с украинците и американците, но по-рано Politico писа, че Вашингтон е на друго мнение.

Още: Преговорите в Абу Даби започнаха

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Дългогодишният и понякога бурен дебат сред европейските правителства относно това кой трябва да ги представлява в мирните преговори за Украйна, вече придоби спешен характер. Пратениците на Доналд Тръмп оказват натиск върху Русия да позволи на Европа да се присъедини към следващия кръг от преговори за войната в Украйна, твърдяха американски длъжностни лица пред брюкселското издание. Днес Къшнър потвърди това публично.

Зетят на Тръмп и специалният пратеник Стив Уиткоф настояват Европа да има пряка роля в бъдещите преговори. Те искат да ускорят темпото на преговорите и срещата тази седмица да бъде последната без пълно участие на Европа, смятат цитираните по-рано неназовани представители. „Имаме нужда от Европа на масата“, казва един от тях. „Затова предложението ни е да включим европейците в дискусията след тази тристранна среща".

Още: Тръмп очаква пробив на преговорите в Абу Даби

Европейците се питат дали Русия наистина е готова за мир, заяви Къшнър след разговорите и отговори, че след дискусията си с Владимир Путин той и Стив Уиткоф са убедени, че това е така - но „при подходящи условия“. До момента единствените "подходящи условия", които Кремъл е цитирал, са максималистичните му цели в Украйна - пълен контрол над Донбас, политически контрол над страната чрез смяна на ръководството ѝ, намаляване числеността на украинската армия, връщане на НАТО в границите му от 1997 г. и още няколко ултиматума. Те са част от така наречената колекция от "първопричини" за войната, които Русия посочва. Според нея не агресията на Путин още от 2014 г., когато украинците чрез "Майдана" проявиха политическата си воля да вървят по пътя на свободата и европейската демокрация, е причината за най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война насам, а предполагаемото унищожаване на всичко руско от страна на Киев.

В същото време Къшнър добави, че Русия задавала същия въпрос по отношение на Украйна и Европа - дали са готови за мир. С други думи, готовността на агресора да сложи край на войната се поставя на едно ниво с готовността на жертвата да сключи мир - нещо, което Киев и ЕС неведнъж са демонстрирали, че искат, но не при условия, които да означават капитулация на Украйна и потенциална бъдеща агресия срещу Европа.

Още: Пишем превзетото досега от Путин за Донбас и да има мир: План на САЩ за Украйна според The Economist

Русия отказа примирие

Руският външен министър Сергей Лавров, който не е част от срещата, междувременно заяви, че Москва няма намерение да приеме предложението на Европа за прекратяване на огъня в Украйна. Той твърди, че европейските държави се опитват да дадат на Киев „почивка“, за да възстанови военния си потенциал. „Няма да се съгласим на поредно прекратяване на огъня, без да разберем какво ще последва след това“, каза Лавров - пореден отказ на Путинова Русия да спре да убива.

Според него първо трябва да бъдат договорени ясни гаранции за сигурност и едва след това може да се обсъжда прекратяване на огъня.

Още: Мир в Украйна от Абу Даби: Едва ли, но Путин усеща, че губи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Нова архитектура на сигурност: кой в Европа ще преговаря с Путин?

Предизвиква сериозни разногласия въпросът за това кой говори от името на Европа и дали европейските съюзници на Украйна изобщо трябва да водят преговори с диктатора Владимир Путин. Лидерите на ЕС ще обсъдят темата на неофициална среща на върха в Дъблин по-късно тази седмица. Висши европейски длъжностни лица пристигнаха и в Абу Даби, но не се очаква да участват в основните преговори поради възраженията на Кремъл. Сред присъстващите са съветници по въпросите на сигурността от Обединеното кралство, Германия, Франция, както и длъжностни лица от Италия, НАТО, Европейската комисия и Европейския съвет.

Първият ден от преговорите се фокусира върху гаранциите за сигурност за Украйна и потенциалното преобразуване на архитектурата на сигурността в Европа. Вторият ден ще бъде посветен на териториалните въпроси - къде трябва да бъдат очертани границите, както и други въпроси.

Европейските правителства се опасяват, че Тръмп може би се готви да се съгласи с отдавнашните искания на Путин за отстъпване на влиянието на НАТО в региона. Освен това The Economist излезе с материал за това как САЩ имали идея да се преначертаят границите на Украйна в региона на Донбас, така че Путин да може да обяви победа - че е превзел напълно Донецка и Луганска област, без обаче Украйна да му дава тези градове, които още не са завзети от руската армия. Стив Уиткоф, изглежда, опроверга задочно тази статия, без да я назовава конкретно: Уиткоф: Ще зачитаме суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Опровержение ли е това?

Европейците имат „много предразсъдъци“ по отношение на преструктурирането на архитектурата на сигурността, тъй като Русия е предлагала различни промени в миналото, а предишните споразумения са се проваляли, казва пред Politico американски служител. „Трябва да изградим нещо ново, което да работи днес", допълва той.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е участвал активно в дискусиите с американската администрация и в обмена на идеи за реформи. По най-трудния въпрос за Украйна – съдбата на окупираните от Русия територии – и двете страни са проявили „гъвкавост“ в частни разговори, заявяват длъжностните лица. Целта на преговорите тази седмица е да се поддържа динамиката от последните седмици, а не да се постигне окончателно примирие.

Но двете основни направления в преговорите – територията и бъдещите споразумения за сигурност за Украйна и Европа – трябва да вървят успоредно и да бъдат решени заедно, казват от американската страна.

Още: Русия е готова на отстъпки за Украйна: Спекулации. Тръмп призна, че Зеленски е прав, но брани Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
мирни преговори Сергей Лавров Русия Владимир Путин САЩ Абу Даби Джаред Къшнър война Украйна мир Украйна
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес