Google сплашва служителите си, за да не говорят за опасностите от изкуствения интелект

Служители в една от най-модерните лаборатории за изкуствен интелект на планетата казват, че имат важна информация за споделяне със света, но работодателят им пречи да говорят открито.

Нов репортаж на Washington Post разкри нарастващо разделение между работниците и ръководството в лабораторията DeepMind на Google в Лондон, където на служителите е забранено да споделят с обществеността за своите притеснения заради подписано всеобхватно споразумение за недискредитиране.

Споразуменията за недискредитиране са вид правна корпоративна цензура, чрез която компаниите могат да гарантират, че служителите им няма да могат да разкриват информация, която компанията счита за негативна или критична.

Още: Revolut изостави Anthropic и OpenAI: Намали разходите си с 90%, избирайки китайски AI модел

В лабораториите на DeepMind това изглежда постига желания ефект, тъй като служителите се чувстват заплашени, въпреки че биха искали да допринесат за една по-добра обществеността осведоменост по отношение на развитието на технологиите.

Източник: Getty Images

„Тази технология е наистина важна и се променя много бързо“, заяви анонимен служител на DeepMind пред Washington Post. „Обществеността иска да знае и заслужава да знае и често това е единственият начин хората да научат за опасностите и потенциалните вреди, които се случват.“

Двама служители на лабораторията разказаха пред вестника за дискусионна група, организирана от техни колеги, за да бъдат обсъдени последиците от клаузата за недискредитиране, която мнозина са подписали като условие за наемане на работа.

Десетки служители са взели участие, някои от които открито критикуваха споразуманието, правейки препратки към дистопичната всевиждаща и контролираща държава, представена в романа на Джордж Оруел „1984“.

Още: Бил Гейтс за AI бъдещето: Чакат ни 20 години катаклизми, мнозина ще живеят като амишите

Въпреки че се поставят въпроси дали висшето ръководство на Google някога би се позовало на клаузата, за да преследва персонала, или дали Google изобщо би могъл, от правна гледна точка, служителите казват, че споразуменията отиват твърде далеч, независимо от това.

Както каза един служител на DeepMind пред Washington Post, дори „и да не е приложима“, опитът за забрана говори сам за себе си: „целта е основно хората да бъдат сплашени“.