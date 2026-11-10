Бизнесът предупреди за натиск след рекордната глоба на КЗК срещу "Кауфланд"

Големите търговски вериги се обявиха в защита на "Кауфланд" след наложената от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоба от 75,6 млн. евро. Сдружението за модерна търговия (СМТ), в което членуват водещи компании от сектора, определи санкцията като безпрецедентна не само за България, но и за европейската практика, и предупреди за влошаване на бизнес средата.

От СМТ подчертават, че признават ролята на регулаторните органи и задължението им да следят за спазването на закона. Според организацията обаче ефективният контрол трябва да обхваща всички участници във веригата на доставки, като същевременно се гарантира баланс между техните права и интереси.

В декларацията си търговците изразяват тревога от размера на наложената на "Кауфланд" санкция и предупреждават, че административната намеса в пазарните отношения създава натиск върху бизнеса. Още: Kaufland ще преразгледа 200 млн. евро инвестиции в България заради наложена нова глоба

"Точно затова искаме да изразим своята загриженост по отношение налагането на санкции с безпрецедентен не просто за България, но и за европейската практика размер от страна на КЗК", посочват от сдружението.

Оттам припомнят, че многократно са предупреждавали за последиците от постоянните промени в законодателството, които според тях изместват пазарните механизми и ги заменят с административна намеса в търговията.

"Вчера това стана факт. През последните месеци е налице рязко влошаване на бизнес средата, което обезкуражава инвестициите, вреди на конкуренцията и не подобрява положението на потребителите", заявяват от СМТ.

Организацията настоява за открит диалог между бизнеса и институциите, както и за промени в законодателната и регулаторната рамка, които да гарантират повече прозрачност, предвидимост и пропорционалност в съответствие с принципите на правовата държава и пазарната икономика. Още: Удар по свободния пазар, картели, работа на загуба, фалити: Търговците срещу закона за максималната надценка

От СМТ представят и статистика за европейската практика. Според данни на Европейската комисия, цитирани от сдружението, общият размер на всички глоби в ЕС за нелоялни търговски практики в периода 2022-2024 г. е 41,9 млн. евро при общо 754 случая.