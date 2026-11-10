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Силяновска е пратила писмо на Йотова: Страда за загиналите на "Тракия"

10 ноември 2026, 16:56 часа 857 прочитания 0 коментара
Снимка: ФБ профил на Силяновска-Давкова
Силяновска е пратила писмо на Йотова: Страда за загиналите на "Тракия"

"Дълбоко се натъжих, научавайки за трагичната верижна катастрофа край Зимница, на българската автомагистрала „Тракия“, която отне живота на десетки хора и остави поне 48 ранени", това написа президентът на Северна Македония Гордана Силяновска - Давкова в платформата Х по повод трагедията на българската автомагистрала от тази сутрин.

"Изказвам своите най-искрени съболезнования на президента Илияна Йотова, на семействата, загубили свои близки, както и на целия български народ. Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия. Пожелавам на пострадалите сили, както и пълно и бързо възстановяване", пише още македонският президент. 

51 души са в болница

51 от пострадалите в тежкия инцидент са транспортирани до лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. "Тежко пострадали са 13 пациенти, един от тях в момента е в тежка операция в една от болниците в Бургас. Докладвано ми е, че има сериозен шанс за живот", уточни по-рано здравният министър Катя Ивкова. ОЩЕ: 51 души са в болница. Можел ли е инцидентът на "Тракия" да се предотврати? Говори Румен Радев

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верижна катастрофа Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова верижна катастрофа Тракия
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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