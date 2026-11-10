Манчестър Юнайтед се продава: Дейвид Бекъм води новите собственици?

Кризата в Манчестър Юнайтед е по-дълбока от всякога. "Червените дяволи" са в зоната на изпадащите във Висшата лига за пръв път от 40 години насам, а мениджърът Майкъл Карик няма нито един гарантиран ден начело на отбора. Но според бившия финансов директор на Манчестър Сити Стефан Борсън, собствениците на Ман Юнайтед семейство Глейзър ще продадат отбора срещу 5 милиарда паунда.

Манчестър Юнайтед се продава за 5 милиарда паунда

Преди две години семейство Глейзър отново обяви Манчестър Юнайтед за продажба, но тогава срещу 7 милиарда паунда. Тогава сър Джим Ратклиф чрез компанията си "INEOS" придоби миноритарен дял и започна управлението на процесите, свързани с футбола. Но според източници на Острова, семейство Глейзър не са доволни от работата, която вършат хората на Ратклиф. Ето какво заяви Борсън пред "talkSPORT": "Моето разбиране е, че човек на високо ниво във футбола ми каза, че има процес и клубът е за продан".

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Дейвид Бекъм може да оглави Манчестър Юнайтед

Именно Стефан Борсън потвърди, че семейство Глейзър продава Манчестър Юнайтед за 5 милиарда паунда. Вълнуващата новина за феновете на "червените дяволи" е, че една от най-големите легенди на клуба Дейвид Бекъм може да има голяма роля в новото ръководство на клуба. Преди две години един от кандидат-купувачите на Ман Юнайтед беше катарски консорциум, подкрепен от Бекъм. Към момента все още няма конкретна информация дали същият този консорциум има интерес към това да придобие "червените дяволи".

Но легенди на английския футбол като Джибрил Сисе и Пол Скоулс се обявиха в подкрепа на това Дейвид Бекъм да оглави организация, която да стане новия собственик на Манчестър Юнайтед. Бекъм вече има опит с управлението на футболен клуб, като е собственик и президент на американския Интер Маями.

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