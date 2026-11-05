Акциите на социалната мрежа на Тръмп се сринаха след загубата на републиканците

Политическата буря около Доналд Тръмп след тежката загуба на републиканците на междинните избори намери неочаквано, но съвсем конкретно отражение на борсата – в акциите на Truth Social. Компанията майка на платформата, Trump Media & Technology Group (TMTG), достигна исторически минимум в котировките си, а в четвъртък последва нов срив от около десет процента, съобщава „Футуризм“, цитиран от БГНЕС.

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В разгара на разпродажбите цената на акцията падна под символичната граница от 4 долара – изключително ниско ниво, ако се сравни с върховите 80 долара, които компанията регистрира през март 2024 г., малко след като излезе на борсата чрез сливане със специализирана структура за придобиване. Причината за този нов пристъп на негативни настроения е ясна – изборът на Тръмп на кандидати за междинния вот беше категорично отхвърлен от американските избиратели, а одобрението за президента се срина до едва 33 процента. На фона на подобна политическа картина пазарът явно започва да възприема TMTG не толкова като реален бизнес, колкото като барометър за популярността на самия Тръмп.

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За това допринасят и финансовите данни на компанията. TMTG отчита загуба от впечатляващите 238 милиона долара при приходи от под 2 милиона – дисбаланс, който обикновено е червен флаг за всеки сериозен инвеститор. Същевременно опитите на компанията да се разклони извън тясната си ниша на клонинг на Twitter не носят осезаеми резултати. През последните месеци тя се пробва в различни посоки – от стъпки към пазарите за прогнози, през създаване на корпоративен запас от биткойни, който бързо губи стойност, до сливането ѝ тази година с компания от сектора на ядрения синтез. Нито едно от тези начинания обаче не доведе до видим ръст на стойността или на потребителската база.

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Най-болезненият сигнал за Тръмп и обкръжението му идва от хора, които доскоро бяха сред най-големите му поддръжници. Част от инвеститорите, които се съгласиха да дадат заем на компанията въпреки огромните ѝ загуби, днес говорят за разочарование. Пред „Ню Йорк Таймс“ Чад Недохин – инвеститор и инженер в нефтено-газовата индустрия – заяви, че се чувства предаден, тъй като според него TMTG се е отдалечила от обявената си мисия да защитава свободата на словото. Той вече е продал по-голямата част от акциите си. „Ранните акционери направиха правилното нещо по правилна причина, но е опустошително, че Тръмп не е човекът, който мислехме, че е“, казва той пред изданието.