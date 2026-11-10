По пътя към ЕС: Украйна прие закона на Зеленски да не можеш да подкупваш чуждестранни държавни служители

На 10 ноември украинският парламент прие законопроект, с който се засилват наказанията за подкуп на чуждестранни държавни служители при международни търговски сделки. Законопроектът, иницииран от президента Володимир Зеленски, е част от усилията на Украйна за борба с международната корупция и за изпълнение на ангажиментите ѝ по пътя към членство в Европейския съюз. Приемането му е необходима стъпка към приключването на процеса по присъединяване на Киев към Конвенцията за борба с подкупването на чуждестранни държавни служители при международни търговски сделки на ОИСР, която предвижда сътрудничество между държавите при разследването на корупционни престъпления.

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Заради преговорите за присъединяване към ЕС

„За Украйна това означава по-строги наказания за международна корупция, укрепване на доверието на нашите партньори и изпълнение на нашите ангажименти в рамките на преговорите за присъединяване към Европейския съюз“, написа в социалните мрежи ръководителят на президентската администрация и бивш топ военен разузнавач Кирило Буданов.

🇺🇦 Ukraine's Parliament passes law to combat international corruption A total of 247 lawmakers voted in favor of Bill No. 15056, passing it in the second and final reading. The law strengthens penalties for bribing foreign officials in international business transactions and amends Ukraine's Criminal Code, Criminal Procedure Code, and anti-corruption legislation. The legislation marks an important step toward Ukraine's accession to the OECD Anti-Bribery Convention and fulfilling its commitments as part of the EU accession process. — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

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Законопроектът се отнася до случаи, в които на чуждестранни държавни служители се предлагат или дават подкупи с цел осигуряване на изгодни договори или други неправомерни предимства в международни търговски сделки.

Според Серхий Йонушас, председател на парламентарната комисия по правоприлагане, законопроектът има за цел да подобри наказателното и наказателнопроцесуалното законодателство, да укрепи механизмите за отчетност и да запълни празнините в законодателството, предава Kyiv Independent.

Общо 247 депутати гласуваха „за“ законопроект № 15056, с което той беше приет на второ и окончателно четене.

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