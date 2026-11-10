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По пътя към ЕС: Украйна прие закона на Зеленски да не можеш да подкупваш чуждестранни държавни служители

10 ноември 2026, 17:34 часа 705 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
По пътя към ЕС: Украйна прие закона на Зеленски да не можеш да подкупваш чуждестранни държавни служители

На 10 ноември украинският парламент прие законопроект, с който се засилват наказанията за подкуп на чуждестранни държавни служители при международни търговски сделки. Законопроектът, иницииран от президента Володимир Зеленски, е част от усилията на Украйна за борба с международната корупция и за изпълнение на ангажиментите ѝ по пътя към членство в Европейския съюз. Приемането му е необходима стъпка към приключването на процеса по присъединяване на Киев към Конвенцията за борба с подкупването на чуждестранни държавни служители при международни търговски сделки на ОИСР, която предвижда сътрудничество между държавите при разследването на корупционни престъпления.

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Заради преговорите за присъединяване към ЕС

„За Украйна това означава по-строги наказания за международна корупция, укрепване на доверието на нашите партньори и изпълнение на нашите ангажименти в рамките на преговорите за присъединяване към Европейския съюз“, написа в социалните мрежи ръководителят на президентската администрация и бивш топ военен разузнавач Кирило Буданов.

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Законопроектът се отнася до случаи, в които на чуждестранни държавни служители се предлагат или дават подкупи с цел осигуряване на изгодни договори или други неправомерни предимства в международни търговски сделки.

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Според Серхий Йонушас, председател на парламентарната комисия по правоприлагане, законопроектът има за цел да подобри наказателното и наказателнопроцесуалното законодателство, да укрепи механизмите за отчетност и да запълни празнините в законодателството, предава Kyiv Independent.

Общо 247 депутати гласуваха „за“ законопроект № 15056, с което той беше приет на второ и окончателно четене.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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