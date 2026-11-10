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Молитвите на комуниста! Депутат от Държавната дума призова колегите си да се молят за руската делегация в Абу Даби

10 ноември 2026, 17:20 часа 709 прочитания 2 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Молитвите на комуниста! Депутат от Държавната дума призова колегите си да се молят за руската делегация в Абу Даби

Лидерът на Комунистическата партия на Русия и депутат от Държавната дума Генадий Зюганов призова колегите си в парламента да се молят за руската делегация в Абу Даби, която води преговори с Украйна с посредничеството на САЩ.  

"Нека се помолим и да поискаме екипът, който отиде на преговорите, да ги проведе успешно", заяви Зюганов.

Ама какво стана с любимия на комунистите слоган "Религията е опиум за народа"? Как се съчетава да вееш червеното знаме и да отправяш молитви към Бога?

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Абу Даби война Украйна мир Украйна Генадий Зюганов
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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