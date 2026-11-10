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Лавров: Мястото на европейците в Абу Даби е в хотела

10 ноември 2026, 16:35 часа 1258 прочитания 2 коментара
Снимка: kremlin.ru
Лавров: Мястото на европейците в Абу Даби е в хотела

Европейците, пристигнали за преговорите в Абу Даби, да си стоят в хотела. Това заяви путинският външен министър Сергей Лавров. "Е, летели са до Абу Даби, така че нека си стоят в хотела там. Американците казаха, че преди преговорите с нашата делегация ще проведат срещи с украинците и европейците, явно за да се заредят с техния бодър дух, насочен към устойчив мир", иронизира Лавров днес присъствието на европейските представители в ОАЕ във връзка с преговорите за прекратяване на войната в Украйна. 

Той подчерта, че Русия не възнамерява да се противопоставя на подобни срещи, но и няма да ги взема предвид. 

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Както се и очакваше, Лавров заяви още, че Москва няма намерение да приема предложението на Европа за прекратяване на огъня. Той твърди, че европейските държави се опитват да спечелят време за Киев с подобни предложения, за да могат украинските въоръжени сили да възстановят загубите си.

 

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Сергей Лавров Абу Даби война Украйна мир Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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