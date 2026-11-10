Лавров: Мястото на европейците в Абу Даби е в хотела

Европейците, пристигнали за преговорите в Абу Даби, да си стоят в хотела. Това заяви путинският външен министър Сергей Лавров. "Е, летели са до Абу Даби, така че нека си стоят в хотела там. Американците казаха, че преди преговорите с нашата делегация ще проведат срещи с украинците и европейците, явно за да се заредят с техния бодър дух, насочен към устойчив мир", иронизира Лавров днес присъствието на европейските представители в ОАЕ във връзка с преговорите за прекратяване на войната в Украйна.
Той подчерта, че Русия не възнамерява да се противопоставя на подобни срещи, но и няма да ги взема предвид.
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Както се и очакваше, Лавров заяви още, че Москва няма намерение да приема предложението на Европа за прекратяване на огъня. Той твърди, че европейските държави се опитват да спечелят време за Киев с подобни предложения, за да могат украинските въоръжени сили да възстановят загубите си.
❗️ Russia refuses to agree to a ceasefire in Ukraine Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said Moscow has no intention of accepting Europe's proposal for a ceasefire. He claimed that European countries are trying to give Ukraine a “breather” to rebuild its military capabilities. “We will not agree to another ceasefire without understanding what comes next,” Lavrov said. According to him, clear security guarantees must be agreed upon first, and only then can a ceasefire be discussed. Is anyone surprised?— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026
Russia's Foreign Minister Lavrov: Everything we hear now from Brussels and other European Union capitals amounts to a demand for an immediate ceasefire. They absolutely need to buy time for their clients in the Kyiv regime and use that time to somehow replenish the military losses it has suffered. We will not agree to that. This has been said repeatedly.— Clash Report (@clashreport) November 10, 2026