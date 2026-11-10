След масовите арести: Вучич получи призовка по дело за пране на пари

Бившият сръбски президент Александър Вучич и Марко Парезанович от Агенцията за сигурност и информация ще бъдат призовани като свидетели по делото за пране на пари на Дарко Шарич, съобщи сръбската телевизия N1, позовавайки се на Insider. и на решение на председателя на съдебния състав по делото Владан Иванкович. Дарко Шарич и други обвиняеми са съдени пред Специалния отдел на Висшия съд в Белград по подозрение, че са „прали“ най-малко 20 милиона евро, придобити чрез трафик на наркотици.

Припомняме, че в статията в седмичника „ Радар“ се посочва, че в съобщенията на „Скай“, получени от медията, Дарако Шарич пише на брат си Душко и братовчед си Желко Вуянович: „Ние наричаме Вучич Оскар“ и „Чварак е Оскар“.

Според „Радар“, кореспонденцията разкрива как братът и синът на Вучич са се свързали със сътрудниците на Шарич.

Съдържанието на кореспонденцията на "Скай"y, до която "Радар" е имал достъп, потвърждава, че прякорите Оскар и Чварак се отнасят до бившия сръбски президент Александър Вучич.

Че Вучич е имал прякорите Чварак и Оскар, добавят те, се разкрива от поредица съобщения от осъдения бос на наркокартел Дарко Шарич, докато е бил в ареста в Специалния съд, брат му Душко Шарич, който е на свобода, и техни сътрудници.

Делото на срещу Шарич

През 2020 г. Шарич беше осъден на девет години затвор по това дело на първа инстанция, но присъдата беше отменена две години по-късно и беше разпоредено повторно разглеждане на делото, припомня Insider.

По време на произнасянето на присъдата на първа инстанция, тогавашният председател съдия Синиша Петрович заяви, че е установено по несъмнение, че парите, с които Шарич разполага, са спечелени от продажбата на кокаин, и че присъдата се основава на голямо количество доказателства. От друга страна, Апелативният съд отмени присъдата, като я намери за неясна и противоречива. Това е едно от най-дългите съдебни производства в практиката на Специалния отдел на Висшия съд, тъй като обвинителният акт е внесен още през 2010 г. ОЩЕ: Масови арести в Сърбия: Ето какво се случи с шефа на сръбското разузнаване (ВИДЕО)