Ударени кораби край България:

Украйна за АМ "Тракия": Като нация, губеща невинни животи заради Русия, разбираме болката на България (ВИДЕО)

10 ноември 2026, 16:21 часа 698 прочитания 0 коментара
Снимка: Володимир Зеленський/Facebook
Украйна за АМ "Тракия": Като нация, губеща невинни животи заради Русия, разбираме болката на България (ВИДЕО)

Украинският външен министър Андрий Сибиха изказа съболезнования на близките на загиналите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" от тази сутрин, 10 ноември. По последна официална информация - загиналите са поне 12, а ранените са най-малко 51 души. Става въпрос за две верижни катастрофи на АМ "Тракия" при пътен възел "Зимница", в които са участвали над 70 пътни превозни средства.

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Украйна е солидарна с България

"Трагични новини идват от България, където ужасна верижна катастрофа на магистрала „Тракия“ отне живота на най-малко 11 души и рани 48", написа Сибиха около 14 ч. българско време, когато данните посочваха именно тези числа.

"Изразявам искрените си съболезнования на семействата на загиналите. Пожелавам бързо и пълно възстановяване на всички ранени.

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Като нация, която всеки ден се сблъсква със загубата на невинни човешки животи в резултат на руската агресия, Украйна дълбоко разбира тази болка и е солидарна с България", завърши украинският външен министър своята публикация в социалната мрежа X.

Междувременно беларуската опозиционна телевизия NEXTA публикува видео от катастрофите на "Тракия", станали заради гъстата мъгла, с коментар: "Не, това не са кадри от постапокалиптичен филм - това е масивна верижна катастрофа по магистрала в България".

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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