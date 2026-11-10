Украйна за АМ "Тракия": Като нация, губеща невинни животи заради Русия, разбираме болката на България (ВИДЕО)

Украинският външен министър Андрий Сибиха изказа съболезнования на близките на загиналите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" от тази сутрин, 10 ноември. По последна официална информация - загиналите са поне 12, а ранените са най-малко 51 души. Става въпрос за две верижни катастрофи на АМ "Тракия" при пътен възел "Зимница", в които са участвали над 70 пътни превозни средства.
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Украйна е солидарна с България
"Трагични новини идват от България, където ужасна верижна катастрофа на магистрала „Тракия“ отне живота на най-малко 11 души и рани 48", написа Сибиха около 14 ч. българско време, когато данните посочваха именно тези числа.
"Изразявам искрените си съболезнования на семействата на загиналите. Пожелавам бързо и пълно възстановяване на всички ранени.
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Tragic news coming from Bulgaria, where a horrific chain-reaction crash on the Trakia motorway has claimed at least 11 lives and left 48 people injured. My heartfelt condolences to the families of those who lost their lives. I wish a swift and full recovery to all the injured. As a nation that faces the loss of innocent lives every day due to Russia’s aggression, Ukraine deeply understands this pain and stands with Bulgaria.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 10, 2026
Като нация, която всеки ден се сблъсква със загубата на невинни човешки животи в резултат на руската агресия, Украйна дълбоко разбира тази болка и е солидарна с България", завърши украинският външен министър своята публикация в социалната мрежа X.
Междувременно беларуската опозиционна телевизия NEXTA публикува видео от катастрофите на "Тракия", станали заради гъстата мъгла, с коментар: "Не, това не са кадри от постапокалиптичен филм - това е масивна верижна катастрофа по магистрала в България".
😱 No, this isn't footage from a post-apocalyptic movie — it's a massive highway pileup in Bulgaria More than 50 vehicles collided on a highway near the city of Yambol due to thick fog. According to preliminary reports, at least 10 people were killed and dozens injured. The highway was littered with debris, and several vehicles caught fire. One driver said he miraculously escaped his vehicle. Another smashed the window of a burning car and pulled a person to safety. “Everything happened very quickly. So many people died here. A man died right behind me. There were four trucks behind me. Thank God I'm still alive,” one witness recalled.— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026
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