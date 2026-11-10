Църковен празник на 11 ноември: Почитаме голям светец

11 ноември е празникът на Свети мъченик Мина, Виктор и Теодор Студит в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 11 ноември

Свети Мина е бил воин, родом от Египет, от град Александрия или околностите му. Той е служил в римската армия по време на управлението на императорите Диоклециан и Максимиан. Още в младостта си Мина се е отличавал със своята честност, целомъдрие и висока степен на дисциплина.

Виждайки безбожие и гонение, свети Мина напуснал военната служба и отишъл в пустинята. Там той живял около пет години в пост, молитва и уединение, стремейки се към духовна чистота.

По време на един от езическите празници той открито се явил на градския площад и шумно изповядал Христа. Заради това бил подложен на продължителни мъчения – тялото му било разкъсвано с железни куки, изгаряно с огън и влачено от коне. Свети Мина обаче останал несломим. Накрая бил обезглавен.

Свети Виктор също е бил войник в римската армия и според преданието е произхождал от Италия или провинция Панония. По заповед на императора той е трябвало да преследва християните, но самият той е бил таен изповедник на вярата. Когато му е наредено да принесе езически жертви, Виктор отказва. Той е бил жестоко измъчван. След продължителни мъчения ръката му е отрязана и след това е екзекутиран с меч. Въпреки мъките си, той прославя Исус Христос до самия край.

Свети Теодор е роден през 759 г. в Константинопол в знатно християнско семейство. Родителите му, Фотин и Теоктиста, притежавали голям духовен авторитет и възпитали сина си в благочестие, строг морал и любов към богословието.

Неговият чичо, Свети Платон, бъдещият игумен на манастира Сакудион, изиграл решаваща роля в духовното му израстване.

Вярва се, че ако има слана през нощта или рано сутринта на 11 ноември, зимата ще дойде рано. Ако все още има листа по дърветата, ще има няколко топли дни.

Какво не бива да правите утре? Според народното поверие, на този ден човек трябва да се въздържа от прекомерна консумация на храна и прекалено много сън, тъй като се е смятало, че подобни действия могат да доведат до нещастие.

Какво можете да правите утре? Свети Мина се счита за покровител на семейството, дома, сираците, бездомните, воините, пътуващите, народните лечители, знахарите и жените. Вярва се, че помага за зачеване. По традиция на този ден жените приготвят обредни питки и ги раздават с мед. В много район на страната се правят курбани.

Според народния календар 11 ноември е свързан с началото на така наречените Вълчи празници, които продължават до Сирни заговезни.

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