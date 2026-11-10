Звезда на Лудогорец разкри защо не играе за националния си отбор

Лудогорец може да се похвали с шестима футболисти, които са на достатъчно високо ниво да се състезават и за националните си отбори. Двама от тях са българи - Ивайло Чочев и Симеон Шишков. Но една от звездите на "орлите" от доста време не е получавала повиквателна. Става въпрос за Бернард Текпетей, който представлява Гана на национално ниво. В интервю той говори за чувствата си към националния отбор на африканската държава.

Бернард Текпетей: "Бележех голове, правех асистенции и участвах в Шампионската лига"

Ето какво каза Бернард Текпетей пред "SPORTSworldGhana": "Играех в Европа, бележех голове, правех асистенции и участвах в Шампионската лига и Лига Европа, но въпреки това ме пренебрегваха. В същото време викаха играчи от други първенства, които нямаха нито един гол и нито една асистенция. Вие как бихте се почувствали?". Текпетей дебютира за националния отбор на Гана през 2017 г., като игра в два от мачовете на родината си в Купата на африканските нации.

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Текпетей игра за Гана през 2017 г.

Бернард Текпетей влезе в игра при загубата с 0:1 от Египет в третия мач от груповата фаза и игра 70 минути при загубата с 0:1 от Буркина Фасо в мача за третото място. Тогава той все още беше футболист на Шалке 04. Крилото изигра 1 сезон под наем в Лудогорец, след което, през лятото на 2021 г., премина за постоянно при "орлите" срещу 900 000 евро.

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