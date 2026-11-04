Милиардер, близък до Тръмп, действа ударно да купи "чуждите" активи на "Лукойл"

Консорциум, воден от американския милиардер Тод Боули, подготвя сделка с ценни книжа, за да придобие международните активи на руския петролен гигант "Лукойл", които са под санкции (специално от САЩ). Сделката се очаква до няколко седмици, съобщиха четирима души, които са навътре в процеса на продажба, предаде Reuters.

Банка, действаща от името на консорциума, е закупила замразени ценни книжа на "Лукойл" за милиарди долари от западни инвестиционни фондове, за да ги размени за чуждестранните активи на компанията. Банката, действаща от името на консорциума, е придобила облигациите от около 10 американски и британски инвестиционни фонда, както и от американски депозитарни банки, които са ги държали от името на индивидуални инвеститори. Акциите са били на цена от 30 цента за долар, твърдят двама от източници, което е значителна отстъпка, отразяваща ефекта на санкциите. Планът е за безкасова сделка, при която замразените ценни книжа на "Лукойл", държани от западни инвеститори, включително Capital Group, ще бъдат разменени за международните активи на "Лукойл", съобщиха източниците.

Ако бъде приключена успешно, сделката ще завърши процес на продажба, който се проточва вече повече от година и първоначално оцени портфолиото на руската компания на 22 милиарда долара. Чуждестранните активи на Лукойл включват петролни находища, рафинерии и бензиностанции в Европа, Близкия изток и Африка. Стойността им обаче е паднала, тъй като някои активи са спрели да функционират, посочват двама от източниците на Reuters за сделката.

Сделката би била тест и дали западните санкции могат да принудят голяма руска компания да се освободи от международни активи, като същевременно запази стратегическите си петролни операции, но и дали това ще ограничи финансовите печалби за Кремъл.

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Кой?

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Консорциумът, който се цели в чуждестранните активи на "Лукойл", включват Боули, бизнесмен от Маями, който притежава дялове в спортните отбори от "Лос Анджелис Доджърс" и "Лейкърс", както и инвеститорите от ОАЕ International Holding Company (IHC) и Al Hail Holding. Братята от сирийски и катарски произход Рамез и Мутаз Ал-Хаят и американската International Development Finance Corp (DFC) също подкрепят офертата.

Боули е сред големите донори на американския президент Доналд Тръмп. Официални данни от Федералната избирателна комисия (FEC) в САЩ сочат, че Боули е дарил общо 2 милиона долара за политическия комитет MAGA (Make America Great Again), който е гражданско-политическата основа на Тръмп в Републиканската партия.

Представители на Боули не отговорят засега на многобройните искания за коментар. Говорител на IHC заяви, че не коментират потенциални инвестиционни дейности. Capital Group, Al Hail, Ал-Хаят и американската DFC не отговориха на исканията за коментар. "Лукойл" също не коментира. Министерството на финансите на САЩ засега мълчи.

Първоначалната оферта не е приета

Процесът на продажба започна след санкциите на САЩ срещу "Лукойл" от октомври 2025 г. САЩ са забавиха продажбата отчасти, за да окажат натиск върху Русия в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

Миналия декември министерството на финансите на САЩ отхвърли оферта от група, включваща американската банка Xtellus Partners, заявявайки, че "Лукойл" не трябва да получава неочаквана печалба от продажбата в акции или пари в брой.

Консорциумът, воден от Боули, успя да продължи напред, като обеща да постави акциите в ескроу сметка, вместо да ги прехвърли директно на "Лукойл", казват два източника на Reuters. Това означава, че сметката се управлява от независима трета страна и тя отпуска полученото в сметката за продавача (в случая "Лукойл") само ако е изпълнил предварително договорени условия.

Повече от дузина компании досега са наддавали за активите на "Лукойл", включително петролните гиганти Exxon Mobil и Chevron, американската група за частни капиталови инвестиции Carlyle и бившият собственик на Pornhub Бернд Бергмайр. Carlyle се оттегли от надпреварата миналия месец, оставяйки консорциума на Боули като фаворит.

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Източник: Reuters