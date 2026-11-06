Tesla спира производството на Cybertruck

Американският производител на електромобили Tesla планира да прекрати производството на пикапа Cybertruck в завода си в Тексас около средата на 2027 г.

Целта на мярката е да бъде увеличено производството на Cybercab. Това съобщи главният изпълнителен директор Илон Мъск в публикация в социалната мрежа Х, предаде Ройтерс.

Не става ясно дали производството на Cybertruck ще бъде преместено в друг завод, или ще бъде прекратено изцяло. Предприятието в Остин е единствената известна производствена база на Tesla, оборудвана за изработването на специализираните компоненти на модела.

Tesla will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2026

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Cybertruck беше невероятна платформа за технологично развитие и продължава да съществува чрез Cybercab, написа в Х главният инженер на пикапа Уес Морил.

Мъск представяше Cybertruck като футуристичен конкурент на пикапите на традиционни автомобилни производители като Ford. След пазарния си дебют през 2023 г. обаче моделът не успя да постигне прогнозираното от него масово търсене.

Пикапът беше обект и на многократни изтегляния за отстраняване на дефекти и проблеми с контрола на качеството, а Tesla нееднократно променяше цените му, предаде БТА.

Междувременно Мъск постави Cybercab в центъра на плановете на компанията за роботизирани таксита. Той заяви намерение постепенно да превърне Tesla в компания за роботика и автономно шофиране, като Cybercab бъде основният ѝ автономен модел в по-широка мрежа от автомобили без водач.

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