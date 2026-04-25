Иран правят предложение: Тръмп убеден, че ще угодят на САЩ

25 април 2026, 1:08 часа 853 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Reuters в петък, че Иран планира да направи предложение, насочено към задоволяване на исканията на САЩ, тъй като се очаква мирните преговори в Пакистан да бъдат възобновени. „Те правят предложение и ще трябва да видим“, каза Тръмп по време на телефонно интервю. Тръмп заяви, че все още не знае какво ще бъде предложението. Той е категоричен, че всяка сделка включва отказ на Иран от обогатения си уран и разрешаване на свободния трафик на петрол през Ормузкия проток.

Преговорите между САЩ и Иран

Иранският външен министър Абас Арагчи вече пристигна в Исламабад, Пакистан, като част от дипломатическо пътуване, което ще го отведе също в Маскат и Москва.

Междувременно говорителката на Белия дом обяви, че пратениците на президента на САЩ Тръмп, Джаред Кушнер и Стив Уиткоф, ще пътуват до Пакистан утре за по-нататъшни разговори с Иран, насочени към прекратяване на войната в Близкия изток. „Иранците се свързаха с нас, както поиска президентът, и поискаха този разговор лично “, каза Каролайн Ливит, съобщи френският уважаван всекидневник Le Monde. ОЩЕ: Възобновяват се преговорите между Иран и САЩ: Кои са знаците?

Деница Китанова Отговорен редактор
