Иран правят предложение: Тръмп убеден, че ще угодят на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Reuters в петък, че Иран планира да направи предложение, насочено към задоволяване на исканията на САЩ, тъй като се очаква мирните преговори в Пакистан да бъдат възобновени. „Те правят предложение и ще трябва да видим“, каза Тръмп по време на телефонно интервю. Тръмп заяви, че все още не знае какво ще бъде предложението. Той е категоричен, че всяка сделка включва отказ на Иран от обогатения си уран и разрешаване на свободния трафик на петрол през Ормузкия проток.

Преговорите между САЩ и Иран

Иранският външен министър Абас Арагчи вече пристигна в Исламабад, Пакистан, като част от дипломатическо пътуване, което ще го отведе също в Маскат и Москва.

H.E. Seyed Abbas Araghchi, Honorable Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran arrived in Islamabad in order to review bilateral matters and consulate on regional developments.

Междувременно говорителката на Белия дом обяви, че пратениците на президента на САЩ Тръмп, Джаред Кушнер и Стив Уиткоф, ще пътуват до Пакистан утре за по-нататъшни разговори с Иран, насочени към прекратяване на войната в Близкия изток. „Иранците се свързаха с нас, както поиска президентът, и поискаха този разговор лично ", каза Каролайн Ливит, съобщи френският уважаван всекидневник Le Monde.