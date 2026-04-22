Руски металургичен гигант отчете драматичен спад на печалбата

22 април 2026, 14:14 часа 643 прочитания 0 коментара
Едно от най-значимите металургични предприятия в Русия, "Северстал, отчете драматичен спад във финансовите си резултати за първото тримесечие на 2026 г. Компанията, която е отговорна за приблизително една шеста от цялото производство на стомана в Русия, в момента е на ръба на нетна загуба. Нетната печалба на компанията се срина до 57 милиона рубли (758 740 долара), което е стряскащ спад от 21,07 милиарда рубли (280,5 милиона долара), регистрирани през същия период на миналата година, пише The ​​Moscow Times.

Финансовият спад е засегнал почти всеки показател от дейността на компанията. Приходите на "Северстал“, която управлява стоманодобивния завод в Череповец, заедно с различни минни и производствени предприятия, са спаднали с 18%. Печалбата преди лихви, данъци, амортизация и обезценка е намаляла с 54%.

Паричният поток на компанията също е станал рязко отрицателен, като отливите надвишават входящите с над 40 милиарда рубли (532,5 милиона долара). За да управлява тази разлика, "Северстал“ е използвала почти всичките си парични резерви, които са се свили с 96% от началото на 2025 г.

Системна криза

Експерти от индустрията предполагат, че руският стоманодобивен сектор е изправен пред задълбочаваща се системна криза. Анализаторите посочват, че международните санкции са довели до загуба на една трета от руския износ на стомана, общо над 10 милиона тона в сравнение с нивата от 2021 г. Едновременно с това вътрешното търсене е отслабнало значително поради забавяне в строителната индустрия и по-широка икономическа рецесия.

Главният изпълнителен директор на"„Северстал“ Александър Шевелев отбеляза, че пазарът се е охладил бързо под натиска на строгата парична политика. Тази среда доведе до намалено използване на капацитета сред основните клиенти и последващ спад на цените. Шевелев изчисли, че вътрешното търсене на стомана е спаднало с 15% през първото тримесечие на годината.

Пламен Иванов Отговорен редактор
