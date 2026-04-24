Говорителката на Белия дом обяви щастлива новина (ВИДЕО)

Говорителката на Белия дом Каролайн Левит обяви, че ще вземе отпуск по майчинство преди раждането на второто си дете, но не посочи кой ще я замести, предаде италианската информационна агенция ANSA. „Поради лични причини това вероятно ще е последната ми среща за известно време. Както виждате, почти всеки момент съм готова да родя“, добави говорителката, говорейки пред медиите в Белия дом. „Ще се видим съвсем скоро", каза тя.

Енергичната говорителка вече е майка на дете, родено през юли 2024 г., и на 28 години е най-младият човек, назначаван някога на тази взискателна и деликатна, но силно видима роля.

Като добре познато и популярно лице на антимедийната офанзива на магната, Левит е майстор в отговарянето на журналистически въпроси с... шеги. саркастично, дори когато доказателствата изглеждат неоспорими. Въпреки самообладанието ѝ обаче, енергичните ѝ усилия да подкрепи президента не са попречили на рейтингите на одобрение на Тръмп да паднат рязко по всеки въпрос, близо до исторически дъна.

Всички имат личния телефон на Тръмп

„И знам, че всички вие имате личния телефонен номер на президента“, пошегува се тя след това, предвид броя на интервютата, които магнатът дава, особено вечер.

Не е ясно кой ще я замести

Белият дом не е посочил официален заместник, а висши служители като вицепрезидента Джей Д. Ванс може би от време на време провеждат пресконференции в Белия дом в негово отсъствие.

Освен това няма данни за продължителността на отпуска по майчинство на Левит.