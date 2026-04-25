Заради Иран: САЩ въведоха санкции срещу китайска петролна рафинерия

Днес Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ санкционира базираната в Китай независима рафинерия за преработка на нефт Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., Ltd. (Hengli). Това става ясно от съобщение на службата. Причината е, че базираните в Китай независими рафинерии за преработка на нефт продължават да играят жизненоважна роля за поддържането на петролната икономика на Иран, а Hengli е един от най-големите клиенти на Иран за суров петрол и други петролни продукти, закупил е ирански петрол на стойност милиарди долари.

Санкционираната компания Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., Ltd. е втората по големина рафинерия за чайници в Китай. Тя се утвърди като един от най-ценните клиенти на Техеран, закупувайки негови петролни продукти на стойност милиарди долари.

По информация на американската служба поне от 2023 г. насам Hengli получава ирански петролни товари от множество санкционирани кораби от сенчест флот, включително BIG MAG (IMO 9263215), GALE (IMO 9294240) и ARES (IMO 9174397), които сами по себе си са доставили над пет милиона барела ирански суров петрол.

Hengli играе изключително важна роля в закупуването на суров петрол от въоръжените сили на Иран.

Иранския сенчест флот не е подминат

Освен това, OFAC е насочила атаки към приблизително 40 корабни фирми и кораби, които оперират като част от иранския сенчест флот, чийто транспорт на петрол и нефтохимикали осигурява финансова жизненоважна линия за нестабилния режим в Иран. Икономическата ярост продължава да нарушава способността на Иран да генерира приходи, които позволяват безразсъдните дейности на Техеран в Близкия изток и способността му да заплашва американските интереси.

„Икономическата ярост налага финансов контрол върху иранския режим, възпрепятствайки агресията му в Близкия изток и помагайки за ограничаване на ядрените му амбиции“, заяви министърът на финансите Скот Бесент.

Той обяви, че по указание на президента Тръмп, Министерството на финансите ще продължи да стеснява мрежата от плавателни съдове, посредници и купувачи, на които Иран разчита, за да пренася петрола си до световните пазари. Той е категоричен, че всяко лице или плавателен съд, който улеснява тези потоци – чрез тайна търговия и финанси – рискува да бъде изложен на санкции от САЩ.

От февруари 2025 г. насам OFAC е санкционирала над 1000 лица, плавателни съдове и самолети, свързани с Иран.