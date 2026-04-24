24 април 2026, 23:40 часа 698 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Дете падна от високо в района на НДК

Тази вечер 14-годишно момче е пострадало при инцидент пред сградата на НДК, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР). Детето е транспортирано в болница УМБАЛСМ " И.Пирогов", като медиците определаят травмата му като "височинна". Състоянието му е изключително тежко, съобщиха за телеграфната агенция от лечебното заведение. Предвид термина "височинна травма" - най-вероятно детето е паднало.

Какво се знае до момента?

Инцидентът е станал на територията на НДК, а там Столичната община няма преки правомощия по стопанисване и контрол на сградата и съоръженията към нея. "Затова не бихме могли да коментираме причините за инцидента или отговорността за него преди произнасяне на компетентните органи", пишат в позицията от Общината.

Столичната община оказва пълно съдействие на МВР. Записите от общинските камери, заснели инцидента, са предоставени на полицията.

Столична община още не знае причината

В този момент най-важното е детето да получи цялата необходима медицинска помощ, отбелязват от Столичната община.

От Общината призовават да не се разпространяват непроверени версии, докато тече разследването и очакват компетентните институции да установят фактите за случая възможно най-бързо.

От НДК съобщиха, че извършват вътрешна проверка на състоянието на съоръженията след инцидента с 14-годишното дете.

Деница Китанова Отговорен редактор
Пирогов Падане НДК инцидент
