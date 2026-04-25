Реал Мадрид пак катастрофира! Гол в последните секунди стъжни "кралете"

Реал Мадрид допусна поредна грешка през този сезон. "Кралете" завършиха срещу Бетис 1:1 в двубой от 32-рия кръг на Ла Лига. Възпитаницитеа на Алваро Арбеола инкасира попадение в последните секунди. Бившият бранител на Арсенал Хектор Белерин възстанови паритета. Преди това Винисиус бе откри резултата в 17-ата минута. Така "белите" остават на втората позиция със 74 точки - на 8 от лидера Барселона, който е с мач по-малко.

Срещата стартиа с неточен шут на Мбапе в осмата минута. Малко по-късно Вайес изби опасен изстрел на Федерико Валверде. Вини Жуниор обаче бе на точното място за добавка за 0:1. В средата на полувремето претенции за игра с ръка на Рикардо Родригес не бяха уважени. До почивката Бетис изтърва няколко възможности. В тези ситуации Лунин също се отличи с намеси.

В началото на втората част много красиво попадение с ножичен удар на Мбапе не бе зачетено заради засада на французина. След час игра Алваро Вайес се намеси при хубав изстрел на Белингам. На отсрещната врата Лунин отговори с подобаваща намеса при удар с глава на Кучо Ернандес. В четвъртата минута от добавеното време дойде съкрушителният удар за Реал Мадрид. Шут на Антони предизвика рикошети. Рюдигер не изчисти по най-добрия начин, а топката дойде на волето на Белерин, който изравни за 1:1.

ОЩЕ: Завръщане на Моуриньо в Реал Мадрид? Един лайк на Килиан Мбапе разпали горещ дебат