Съдебен удар: Meta и Google признати за виновни за вреди върху младите

Google и Meta бяха признати за виновни, че са създали платформи, които са опасни за юношите, предаде Ройтерс. Това е историческо решение, което може да принуди технологичните компании да преосмислят начина, по който се защитават срещу искове, свързани с безопасността на платформите им. Възможно е присъдата да отбележи повратна точка в реакциите по света, насочени срещу смятаните за вредни за психичното здраве на децата и юношите социални мрежи.

Очаква се съдът да определи размерите на наказателните обезщетения, които компаниите ще трябва да платят. Съдебните заседатели ще преценят дали продуктите на Google или Meta са причинили физически вреди на ищцата и дали компаниите са пренебрегнали здравето и на други потребители, заяви съдия Каролин Кул.

Делото е заведено от 20-годишна жена, идентифицирана от съда само с инициалите си, която твърди, че е станала зависима от YouTube на Google и Instagram на Meta от ранна възраст поради привличащия вниманието им дизайн. Съдебните заседатели прецениха, че Google и Meta са проявили небрежност при дизайна на двете приложения и не са предупредили за опасностите, свързани с тях.

"Днешната присъда е референдум – от съдебните заседатели към цялата промишленост, че е настъпил моментът за поемане на отговорност", заяви адвокатът на ищцата.

Акциите на Meta се повишиха с близо 1%, а тези на Alphabet отбелязаха леко понижение след обявяването на присъдата, като тя изглежда не им повлия значително.

Meta не е съгласна с присъдата и адвокатите ѝ „оценяват наличните юридически варианти“, заяви говорител на компанията.

Google планира да обжалва, заяви говорителят на компанията Хосе Кастанеда.

Ищцата по делото в Лос Анджелис е фокусирала иска си върху дизайна на платформите, а не върху съдържанието в тях, което затруднява компаниите да избегнат отговорността, пише БТА.

Snap и TikTok също бяха ответници по делото. И двете компании сключиха споразумения с ищцата преди началото на процеса. Условията на споразуменията не бяха разкрити.