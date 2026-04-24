Украйна и Русия си размениха по 193 военнопленници (ВИДЕО, СНИМКИ)

Украйна и Русия проведоха поредния обмен на военнопленници, в рамките на който 193 украински защитници се завърнаха у дома, а 193 пленници от руската армия поеха в обратна посока. Новината от 24 април беше потвърдена от украинския президент Володимир Зеленски, от една страна, и от руското военно министерство, от друга. „В рамките на обмена се завръщат у дома 193 украински войници. Това са военнослужещи от Въоръжените сили, Националната гвардия, Държавната гранична служба, Националната полиция и Държавната служба за специален транспорт. Те са защитавали Украйна в различни роли. Сред тях има такива, срещу които Русия е завела наказателни дела, а някои са ранени“, заяви държавният глава на Украйна.

Many of those released are very young Ukrainian soldiers born in 2000. Some of them were held in Chechnya. pic.twitter.com/LSxYhAzT0o — NEXTA (@nexta_tv) April 24, 2026

Зеленски изрази благодарност и към всички, които работят за обмена: „Към всеки отряд на фронтовата линия, който попълва фонда за обмен за Украйна. Благодарен съм на всички партньори, които помагат за това. Ние помним всеки един от тях и продължаваме да работим ежедневно, за да върнем нашите хора у дома от руски плен".

Русия: Военните ни са в Беларус

„На 24 април 193 руски военнослужещи бяха върнати от територията, контролирана от киевския режим", съобщи на свой ред Министерството на отбраната на Руската федерация в класическата си линия да определя легитимно избрано правителство за "режим".

"В замяна бяха предадени 193 военнопленници от украинските въоръжени сили. В момента руските военнослужещи се намират в Република Беларус, където получават необходимата психологическа и медицинска помощ. Всички руски военнослужещи ще бъдат транспортирани в Руската федерация за лечение и рехабилитация в медицинските заведения на руското Министерство на отбраната“, съобщи военното ведомство.

Съединените щати и ОАЕ оказаха хуманитарна посредническа помощ за осигуряване на размяната.

Предишният обмен

Последният преди това обмен се състоя в навечерието на Великден. Тогава Украйна си върна 182 души, включително военни и цивилни. Сред тях бяха войници, които са защитавали Украйна в различни райони: Мариупол, АЕЦ „Чернобил“, както и в секторите на Донецк, Луганск, Харков, Херсон, Запорожие, Суми, Киев и Курск. Някои от тях са били ранени. Повечето са били в плен от 2022 г.