В Бразилия ще разреждат бензина: Ето с какво е разрешено

Бразилия предприема действия за увеличаване на употребата на етанол в бензина в опит да овладее въздействието на нарастващите цени на горивото, докато войната в Близкия изток продължава, пише Bloomberg. Вторият по големина производител на биогориво в света върви напред с плановете си за нов мандат за задължително смесване на етанол от 32% в бензина, според изявление на министерството на мините и енергетиката в петък.

Това е увеличение от 30% в момента, с изобилие от доставки на биогорива и ниски цени, които помагат за облекчаване на натиска върху цените на горивата в бразилските помпи, пише още Bloomberg.

Лула да Силва, президентът на страната, скоро ще има избори и той се стреми да укрепи позицията си, като се бори с петролната криза, отбелязва още медията.

Какво предстои?

Окончателното решение трябва да бъде потвърдено от енергийния съвет на страната. Експертите обаче са уверени, че той ще подкрепи предложението на съответното министерство.

Опитът на Бразилия

Бразилия има уникален опит в разработването на двигатели, работещи изцяло на алкохол. Те се произвеждат тук от 70-те години на миналия век и сега страната се готви за следващата стъпка: достигане на 35% съдържание на биогориво в близко бъдеще. В момента се провеждат технически тестове, за да се гарантира, че подобен състав не вреди на съвременните автомобили.