Над половината нови клиенти на ОББ откриват своята сметка дигитално, без посещение в клон

Мобилното банкиране ОББ Мобайл се използва от 74% от клиентите на ОББ, а 60,2% са били активни в приложението през последните 30 дни, като по данни на ОББ това е значително над средното за България, където по-малко от половината клиенти са ативни ежемесечно. Силен ръст бележи и дигиталното привличане на нови клиенти, като от началото на годината до май 62% от новите клиенти са преминали изцяло дигитален процес на присъединяване, без да посещават клон на банката. Според информацията на ОББ средните стойности за пазара са двойно по-ниски. Данните бяха представени по време на втория Open Demo Day, организиран от Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България.

В рамките на събитието за иновации, Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ и Татяна Иванова, изпълнителен директор „Дигитализация, данни, операции“ на ОББ и иновационен мениджър на KBC Group в България, представиха редица данни за работата на ОББ Мобайл и на дигиталния асистент Кейт през изминалата година. Те очертаха и тенденциите в развитието на изкуствения интелект, клиентското поведение и развитието на дигиталните канали на KBC Group в България.

Дигиталният асистент Кейт, базиран на AI, се използва от 71% от потребителите на ОББ Мобайл за тяхното банкиране, а проведените разговори с него от началото на годината до края на май достигат близо 2.2 милиона. Според представените данни Кейт дава релевантни отговори в 75% от случаите, а от началото на годината до месец май е продал 60 000 винетки и е постигнал 11% ръст при асистираните плащания на битови сметки в мобилното приложение на банката. Според Татяна Иванова, резултатите на Кейт напълно съответстват на световните тенденции, като дори изпреварват средните за света.

Коста Чолаков показа впечатляващи данни за дигитализацията на продуктите в ДЗИ, където 67% от претенциите по КАСКО се обработват дигитално към май 2026 г. С AI-базирания инструмент, стартирал през юни 2024 г., вече близо 20% от автомобилните щети се обработват чрез AI, който идентифицира повредените части и определя степента на щетите. Това спестява до 5 952 часа повтаряща се ръчна работа годишно и намалява драстично времето за обработка на претенцията от 48 часа до едва 30 минути. Добър показател за успешната дигитализация на белгийската финансова група у нас са и дигиталните продажби на застрахователни продукти, които са нараснали с 32% на годишна база.

Показателно е също, че клиентите на ОББ припознават и все повече предпочитат да използват мобилното приложение на банката за заплащане на битови сметки, за закупуване на винетки, където средномесечният ръст на покупките достига 11%, платена зона със средномесечен ръст от 24% и p2p плащания с 4% средномесечен ръст. Растат и потребителите на дигиталния инвестиционен продукт ИнРесто, като активиралите продукта надхвърлят 30 000 души, а натрупаните средства са 2.25 млн. евро. Фактът, че 77% от тях започват инвестиционния си път чрез ИнРесто, ясно показва колко достъпен и лесен за използване е продуктът.

В рамките на второто издание но Open Demo Day бяха представени и новите продукти Кейт Коин и функцията „Моите финанси“, както и новите планове на ОББ и екосферата „На път“, която включва, която групира всички продукти и услуги, налични в мобилното приложение на банката, свързани с темата пътуване – закупуване на винетка, автомобилни застраховки, предявяване на застрахователни претенции, пътна помощ от СБА, платено паркиране в зона, заплащане на данък за автомобила и др.