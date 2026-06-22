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Радев назначи нов зам.-министър на икономиката от ДПС

22 юни 2026, 15:16 часа 562 прочитания 0 коментара
Снимка: ДПС
Радев назначи нов зам.-министър на икономиката от ДПС

Министър-председателят Румен Радев назначи още един заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Това е Левент Орхан Мемиш, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

Той се присъединява към другите двама зам.-министри във ведомството - Михаела Карадимова и Красимир Якимов.

Левент Мемиш е икономист по образование и има опит както в законодателната власт, така и в управлението на публични политики. Той е бил народен представител в 50-ото и 51-ото Народно събрание от ДПС на Ахмед Доган, избран от 20-и МИР-Силистра. В рамките на парламентарната си дейност е заемал поста председател на Комисията по електронно управление и информационни технологии. Бил е и кандидат за евродепутат с листата на ДПС през 2024 г., показа справката ни.

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Роден е на 3 юли 1985 г. в Силистра. Владее английски и турски език. С назначението си Мемиш ще подпомага работата на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията в изпълнението на политиките, насочени към подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и развитието на индустриалния сектор.

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Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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