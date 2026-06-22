София Филм Фест гостува на Севлиево за 14-а поредна година

Арт Фест/София Филм Фест, съвместно с Община Севлиево реализират 14-ото издание на "София Филм Фест в Севлиево", с подкрепата на ИА Национален филмов център и паневропейската вериrа киносалони Europa Cinemas. Организаторите канят жителите и гостите на града на кино в три поредни юлски вечери на площад "Свобода", началният час на прожекциите е 21:00 – непосредствено след залез слънце! Входът е СВОБОДЕН!

Кои ще са филмите?

Фестивалът започва на 1 юли (сряда) с новия български филм на режисьора Светослав Овчаров – "Залог". Авторите му разчитат на добре познати и обичани български актьори, на честно и увлекателно пресъздаване на факти от нашата история, чиито уроци са все още ненаучени от няколко поколения.

Източник: София Филм Фест

Остър политически трилър пренася зрителите в края на XIX век в София. Русия се опитва да дестабилизира политическото положение в България. Майорът организира заговор за детронирането на Княза и убийството на Министър-председателя. Един срещу друг се изправят приятели от детинство. В миналото двамата са били хъшове в Румъния и дори са били влюбени в една и съща жена. Днес тя е пристигнала в България, за да се включи в заговора. Бъдещето на страната е поставено на карта, а залогът е животът или на Майора, или на Министъра.

Главните роли във филма са поверени на Захари Бахаров, Асен Блатечки, Деян Донков и румънската актриса Офелия Попии, в актьорския екип са още Иван Савов, Валентин Ганев, Малин Кръстев, Стефан Мавродиев, Гергана Плетньова. Оператор на филма е Веселин Христов, продуцентските отговорности и монтажа са в ръцете на Светла Цоцоркова и Светослав Овчаров.

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Режисьорът Светослав Овчаров и продуцентката Светла Цоцоркова лично ще представят филма пред публиката в Севлиево.

Вторият фестивален ден е 2 юли (четвъртък) – в програмата е включен най-новият филм на именития ирански режисьор Джафар Панахи "Обикновен инцидент", с чиято българска премиера бе открит 30-ият София Филм Фест през март. Това е първата творба на Панахи след излизането му от затвора и проследява един мъж, бременната му съпруга и дъщеря им, които катастрофират, а това случайно произшествие се трансформира в поредица от събития с важни лични и обществени последствия.

Източник: София Филм Фест

Талантът на Джафар Панахи като създател на завладяващи истории е признат отдавна в света на киното – иранският режисьор има в колекцията си "Златен лъв" от Венеция (за "Кръгове", 2000), "Златна мечка" от Берлин (за "Такси", 2015) и "Златна палма" за "Обикновен инцидент", който получи и две номинации за "Оскар".

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Третият фестивален ден е 3 юли (петък) – жителите и гостите на Севлиево може да гледат в 21:00 часа българския игрален филм "Писма от Антарктида" на режисьора Станислав Дончев. Историята проследява отношенията в едно семейство, което не може да преодолее травмата от смъртта на бащата, загинал при катастрофа. Майката се опитва да отложи съдбовния момент, в който ще трябва да съобщи истината на сина си – благодарение на нея малкото момче е убедено, че баща му е заминал на експедиция в Антарктида и дори му праща оттам писма и колети. Илюзорната реалност постепенно започва да влияе и на отношенията на Ники със съучениците му в училище. Сценаристи на филма са Теодора Маркова, Георги Иванов и Невена Кертова. В главните роли са талантливата Ирмена Чичикова, Симеон Ангелов, Мая Бабурска, Христо Пимпирев и др. Оператор е Мартин Димитров, музиката е на Александър Костов.

Ако случайно завали – прожекциите ще бъдат реализирани в бялото фоайе на Община Севлиево, съобщава организаторите.