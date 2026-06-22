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Министър Шишков назначи нов директор на ДНСК

22 юни 2026, 15:38 часа 383 прочитания 0 коментара
Снимка: МРРБ
Министър Шишков назначи нов директор на ДНСК

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков назначи арх. Деляна Панайотова за началник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Арх. Панайотова е завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия през 2003 г. Има над 20-годишен стаж в сферата на инвестиционното проектиране в строителството. Притежава значителен опит в администрацията. Още: Рокада: Смениха началника на ДНСК

Работила е в Направление “Архитектура и градоустройство“ към Столична община. Била е главен архитект в община Хасково. Заемала е длъжността началник на РДНСК Хасково и заместник-началник на ДНСК. В периода август 2022 г. - април 2024 г. е била началник на Дирекцията за национален строителен контрол, отново назначена от Иван Шишков. Още: Новият регионален министър смени шефа на ДНСК

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МРРБ ДНСК Иван Шишков Деляна Панайотова
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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