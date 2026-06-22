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Турция отпадна заради проклятието България: Най-голямото разочарование на Мондиал 2026

22 юни 2026, 15:54 часа 1315 прочитания 0 коментара

"Над Турция тегне проклятието България". Това заяви Джем Юмеров в най-новия епизод на предаването "Точно попадение", посветено на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Той говори за отпадането на Турция от Мондиал 2026 в две направления. Първо анализира грешките и недостатъците на "лунните звезди", след което предложи и алтернативния си отговор - проклятието България. Джем отбеляза, че и двата отбора на Световното, които са се изправили срещу "лъвовете" в кралификациите, не показват добро лице в турнира.

"Множество тактически анализи вече се правят на Монтела"

"Ако трябва да подходя сериозно, би трявбало да анализираме факта, че турците бяха безидейни в нападение въпреки всичките си звезди. Липсваше този футболисти, който може да пробие сгъстената отбрана. Множество тактически анализи вече се правят на Монтела - къде трябва да промени решенията си, на кои футболисти е трявбало да заложи, има ли момчета, които не заслужават да бъдат в тази селекция и т.н.", започна Джем.

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"Над Турция тегне проклятието България"

Но аз ще дам един алтернативен отговор. Според мен над Турция тегне проклятието България. Обяснявам защо. В нашата група за квалификациите бяхме с Испания, Турция и Грузия. Грузия не се класираха, ясно. Испанците в първия мач се дънят. Сега турците два мача. Това потвърждава абсолютно, че има проклятието България над отборите, срещу които сме играли", завърши Юмеров. Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

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Световно първенство по футбол 2026 Турция отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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