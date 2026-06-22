Роналдо ли е проблемът на Португалия: Какво трявба да променят "мореплавателите", за да започнат да печелят?

"Не трябва целия свят да скача на Кристиано Роналдо за две пропуснати ситуации". Това заяви Янко Станчев в последния епизод на предаването "Точно попадение", посветено на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Според него суперзвездата не е основният проблем на Португалия. Той сподели мнение, че има недостатъци и в халфовата линия, като представи интересна статистика за подаванията, които играчите на "мореплавателите" дават назад по терена.

"На Бруно трявба да му се подава по-често"

"Аз видях много пасивна и плаха игра от страна на португалците. Вече споменахме за пасовете назад. Само да отбележим - Невеш, Кансело и Нето са първите трима с най-много пасове, в цялото Световно първенство, назад. Единият има 23, другият 24, третият 20, което е много интересено за такъв много силен балансиран и окомплектован състав на португалците. Говорихме и за халфовата линия, аз видях Бруно Фернандеш леко изолиран. На Бруно трявба да му се подава по-често, защото той наистина може да сътвори магия и когато е в топ форма, той е един от най-добрите в света", започна Янко.

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"Не трявба да виним Роналдо"

"И не мисля, че целият свят трябва да скача на Кристиано Роналдо за две пропуснати ситуации, които наистина си бяха трудни. Той е пропускал далеч по-лесни неща, в пъти повече в един мач. Така че, общо взето, не трявба да виним Роналдо, а цялото португалско ядро, което игра", завърши Станчев. Повече по темата можете да видите в последния епизод на "Точно попадение" в YouTube:

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