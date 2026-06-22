Вместо на плажа - в ареста: Хванаха международно издирвана украинка на Адриатическото крайбрежие

43-годишната украинска гражданка с инициали М.К. е била арестувана на граничния пункт Лука Котор при опит да влезе в Черна гора, съобщи черногорското издание Vijesti.me. Както съобщиха от Дирекцията на полицията, служители на сектор „Гранична полиция“ са я арестували по международна заповед за арест, издадена от Интерпол НЦБ Киев.

Допълва се, че след като е била лишена от свобода, жената с инициали М.К. е била отведена и предадена на компетентния разследващ съдия от Висшия съд в Подгорица с цел определяне на мярка за задържане при екстрадиция.

Тя е издирвана от компетентните органи на Украйна с цел провеждане на наказателно производство пред Окръжния съд на Киевска област, допълва още черногорската медия. ОЩЕ: Украинецът, арестуван за взривовете на "Северен поток", обяви гладна стачка

Защо я издирват?

„Издадена е международна заповед за арест на М.К. с цел провеждане на наказателно производство по подозрение в извършено престъпление за нарушаване на разпоредбите за безопасност на труда, предписани от закони и други нормативни актове по безопасност на труда, извършено от длъжностно лице на фирма, учреждение или организация или предприемач, при което това е причинило увреждане на здравето на лице или смърт“, съобщиха от полицията. ОЩЕ: Украинец замери с камък застрашен вид тюлен и си изяде боя (ВИДЕО)