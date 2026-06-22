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Три птици от защитени видове бяха спасени от РИОСВ-София

22 юни 2026, 16:17 часа 629 прочитания 0 коментара
Снимка: МОСВ
Три птици от защитени видове бяха спасени от РИОСВ-София

Експерти от Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) в София организираха транспортирането на три защитени вида птици до Спасителния център за диви животни “Зелени балкани“ в Стара Загора. Сред спасените птици са кукумявка със счупен клюн, млад екземпляр от вида “Горска ушата сова“, намерена изоставена извън своето гнездо, както и скална лястовица, открита на земята след силна буря. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите на сайта си. Още: Още: Намериха бебе костенурка в Русе: Ето какво ще правят властите с нея (СНИМКА)

Снимка iStock

В центъра в Стара Загора птиците са получили необходимите ветеринарномедицински грижи. След проведеното лечение и трите животни са в добро състояние.

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РИОСВ – София благодари на гражданите за своевременно подадените сигнали и проявената отговорност при опазване на дивата природа. Още: Като крокодила в Ботунец: Случай с гарван отива в прокуратурата (СНИМКА)

Преди дни в Спасителния център за диви животни бяха приети 18 бебета на различни видове животни. 

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Птици Спасителен център Сова защитен вид
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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