Грешка при спиране на светофар убива автомобила

Много шофьори не осъзнават, че начинът, по който намаляват скоростта преди кръстовище или червен светофар, е критичен за техническото състояние на превозното средство. Има една техника, която опитните механици смятат за правилна, докато други често срещани навици водят до ускорено износване на ключови компоненти и значително увеличават експлоатационните разходи.

Как да спирате правилно, за да не счупите колата си

Най-честата грешка е приближаването на препятствие с висока скорост с внезапно спиране в последния момент. Този стил на шофиране оказва прекомерно натоварване върху спирачната система. Спирачните дискове и накладките са подложени на интензивно триене и топлина, което значително намалява техния живот. В градския цикъл, където спиранията са чести, този навик може да доведе до необходимостта от смяна на спирачните компоненти много по-рано, отколкото производителят е планирал, превръщайки спестяването на време в значителни финансови разходи.

Друга популярна, но не по-малко вредна практика е превключването на скоростната кутия на неутрална предварително и движението по инерция, докато не спре напълно. Шофьорите погрешно вярват, че това пести гориво. Всъщност, при съвременните автомобили с инжекционни двигатели, при шофиране на скорост без натискане на газта, подаването на гориво спира. Когато колата премине на неутрална предавка, двигателят работи на празен ход, изразходвайки гориво. Освен това този метод напълно прехвърля задачата за забавяне върху спирачките и, още по-важно, лишава водача от пълен контрол над автомобила, тъй като той не може да ускори бързо при опасност.

Единствената правилна и препоръчителна техника е спирането с двигател. Виждайки червен светофар напред или необходимостта от спиране, водачът трябва да махне крака си от педала на газта предварително, позволявайки на колата да намали скоростта естествено, докато остава на текуща предавка. С намаляването на скоростта трябва последователно да превключвате на по-ниски предавки. Съпротивлението на двигателя ефективно ще забави автомобила, а спирачният педал ще се използва само за финално плавно спиране.

Предимствата на този подход са очевидни. Първо, значително удължава живота на спирачните накладки и дисковете, тъй като двигателят върши основната работа по забавянето. Второ, това води до реална икономия на гориво, тъй като системата за впръскване не го подава при шофиране на предавка с освободен газ. Трето, колата остава напълно управляема, което подобрява безопасността при шофиране, особено по хлъзгави пътища, където плавното спиране на двигателя предотвратява заключването на колелата.

Някои шофьори може да твърдят, че този метод уж износва съединителя и скоростната кутия. Въпреки това, съвременните трансмисии са проектирани за милиони цикли на превключване и плавното и навременно намаляване на предавките не им вреди. Цената на потенциални ремонти на съединителя в далечното бъдеще е несравнимо по-висока от цената на няколко комплекта спирачни накладки и дискове, които ще трябва да бъдат заменени с агресивен стил на спиране. Затова развиването на навика за правилно спиране е инвестиция в издръжливостта и надеждността на вашия автомобил.