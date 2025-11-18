Деси Добрева и над 500 изпълнители на благотворителния концерт "Гиздава" в София

На 7 декември 2025 в зала 1 на НДК софиянци и гостите на града ще имат възможността да преживеят един изключителен концерт-спектакъл – "Гиздава". Той ще постави финала на голямото национално турне на харизматичната Деси Добрева. Специални гости ще са обичаните Любо Киров и Деси Слава. За пръв път след 21 години Деси Добрева ще излезе заедно на сцена със своята колежка и приятелка от "Шоуто на Слави" – Алекс Раева. Двете са подготвили заедно изненада за публиката.

Лудо Младо Бенд, Представителният гвардейски духов оркестър, Детски хор на БНР, Хор на Софийските момчета, Народен хор „Жарава“ и много други артисти ще допринесат за истинската феерия на сцената, където ще покажат своя талант над 500 участници. Представители на най-различни спортове и изкуства ще застанат редом с най-големите звезди на България в името на българските млади таланти под вълшебната сценография на легендата Нешка Робева.

"Гиздава" - мащабен концерт с мисия

"Гиздава" е концерт с мисия – всички събрани средства от събитието ще бъдат дарени в подкрепа на млади български таланти: клубове, състави и индивидуални деца в нужда, които развиват своя талант в областта на изкуствата и спорта. Предвидени са стипендии за деца в неравностойно положение; закупуване на музикални инструменти, спортни екипи и др.; средства за ремонт и подобряване на условията; заплащане на такси за участие в международни и национални форуми за спорт и изкуство и средства за много други нужди на децата и формациите.

Това е най-мащабната социална инициатива от този вид, правена досега. Тя е свързана не само с финансови средства и помощ, а и с реална възможност за изява на талантливите деца на голяма сцена пред хилядна публика.

Концертите на Деси Добрева в Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Варна, Пловдив, Русе и София събраха над 2000 деца-участници от цялата страна от най-различни сфери на изкуството и спорта, деца в неравностойно положение, деца от малцинствата и от социални институции, както и деца с умствени или физически увреждания. Общо над 3000 места в залите бяха предвидени за ползватели на социални услуги от цяла България.

Спектакълът в София е последният заключителен концерт от националното благотворително турне на Деси Добрева в подкрепа на талантливи български деца. Вечер с емблематични песни като „Петко льо, капитане“, „Назад, назад, моме Калино“, „Лудо Младо“, „Облаче ле, бяло“ и много други ще остави дълбока емоционална следа в душата на зрителите.

Музикални картини с художествена гимнастика, въздушна и земна акробатика, мажоретен спорт, фолклорни и жанрови танци, певци и инструменталисти ще разкажат историята на българския дух и сила, въплътени в корените и традициите на българския фолклор.