Омбудсманът поиска оттегляне на решението за по-скъпи и широки зони за паркиране

Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към областния управител на София-град Стефан Арсов, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и кмета Васил Терзиев заради десетки жалби на столичани до институцията, в които изразяват "сериозни притеснения" от разширяването на синя и зелена зона и увеличаването на цените за паркиране. Това обяви общественият защитник на 18 ноември - пет дни след като стана ясно, че от 5 януари 2026 г. за един час в синя зона ще се плащат 2 евро, а за зелена – 1 евро.

Промените станаха факт с изменения и допълнения на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (Доклад СОА25-ВК66-8005 от 23.09.2025 г.), приети на заседание на Столичния общински съвет на 13 ноември.

Омбудсманът иска връщане или оттегляне на решението на СОС

"На основание на Закона за омбудсмана настоявам да упражните правомощията си съобразно предоставените Ви компетентности съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и по-конкретно - като върнете Решението на СОС или предложите неговото оттегляне, съответно осъществите контрол за законосъобразност", пише Делчева до общинския съвет, кмета и областния управител.

Тя аргументира тезата си с липсата на широко обществено обсъждане, което не е позволило достатъчен диалог с гражданите по такава важна за столичани тема.

Омбудсманът подчертава, че след анализ са констатирани "съществени проблеми в процедурата по подготовката и приемането на наредбата". Също така има "сериозен дефицит на фактически и правни основания, обосноваващи разширяването на зоните за платено паркиране и увеличението на цените". И в процеса на изработване на проекта са допуснати "пропуски, противоречащи на принципите за прозрачност, участие и обоснованост на нормативните актове", пише общественият защитник.

„Разширяването на „синя зона“ и „зелена зона“ за паркиране в София и увеличението на цените е промяна, която ще окаже значими последици за гражданите, което предполага провеждане на по-широко обществено обсъждане по райони, така че да се даде възможност в най-голяма степен да бъдат изразени различни мнения и становища. Такава е била до момента практиката на Столична община“, пише още омбудсманът.

Омбудсманът: Не са проведени открити обществени обсъждания

Въпреки че проектът за изменение на наредбата е бил подложен на писмени обществени консултации от 24 септември до 23 октомври 2025 г., правната рамка на Столична община изрично предвижда възможност за провеждане и на открити обществени обсъждания, когато предстоят значими промени за голям брой граждани, аргументира се още тя.

Делчева посочва, че подобни обсъждания са провеждани в различни райони на столицата в периода 2020–2022 г. при изменения със сходен характер, но за настоящите промени не са представени аргументи защо такава практика не е приложена.

„Както е видно от обобщената справка на подадените в периода на писмените консултации, от общо 107 становища от граждани едва 20 са изцяло или частично в подкрепа на предложения за обсъждане проект на наредба, което е по-малко от 20% от всички участвали граждани“, подчертава Велислава Делчева.

Тя обръща внимание на факта, че на 13 септември 2025 г. е публикувана онлайн анкета за мнението на гражданите и бизнеса във връзка с паркирането в столицата, която е била активна само 10 дни и към момента не е достъпна. Според кмета на Столична община резултатите от нея са послужили като основание за стартиране на проекта на наредбата.

„В тази връзка смятам, че анкетата, която не е достъпна вече, няма представителен характер и не дава реална представа за мнението на столичани по темата“, смята Велислава Делчева.

Велислава Делчева: Няма данни защо се разширяват зоните

Според нея към проекта липсват и подробни данни какви са причините и необходимостта от разширяване на зоните за платено паркиране, както и икономическа обосновка на новите цени.

Освен това, по думите ѝ, не са представени и ключови данни – какви приходи от паркиране са събрани през 2024 и 2025 г., достатъчни ли са те за покриване на разходите и как ще бъдат използвани средствата след увеличението. Според общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев, който говори пред Actualno.com, приходите на Центъра за градска мобилност на година от паркиране са около 42-43 млн. лв. Те оставаха в ЦГМ, но сега ще бъдат реинвестирани в съответните квартали и ще трябва така да се подобри качеството на живот на софиянци, аргументират се авторите на реформата: Новият модел за развитие на София: Паркирането поскъпва, но носи 35 млн. лв. за кварталите.

"Определените различни срокове за влизане в сила на правилата също не са мотивирани, което създава предпоставки за неравнопоставеност между районите", смята Делчева.

Омбудсманът обръща внимание на факта, че в проекта "недостатъчно" са разгледани възможните алтернативни решения, посочени в Плана за устойчива градска мобилност – изграждане на буферни, периферни, подземни и етажни паркинги, които биха облекчили централните части на града.

Сред "слабостите", по думи на Делчева, е и липсва на анализ на социалните и здравните последици от намаленото време за паркиране около болници, училища, детски градини и други обществени обекти, посещавани ежедневно от уязвими групи. Предвидените ограничения – като максимален престой от два часа и липса на кратък режим от 15-30 минути около училища – могат да възпрепятстват достъпа до тези услуги. Затова омбудсманът препоръчва да бъде обмислен "по-гъвкав режим на паркиране в зоните около лечебни и образователни заведения, който да отчита тяхната социална функция и потребностите на гражданите".