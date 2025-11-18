Конфискуваха БМВ-то на шофьора от среднощната гонка с полицията

Колата “БМВ“ на шофьора, въвлякъл пет полицейски екипа в среднощна гонка из Варненска и Шуменска област, вече е конфискувана, каза комисар Димитър Луков, началник-отдел “Охранителна полиция“ към дирекцията на МВР във Варна, цитиран от БТА.

Инцидентът е станал снощи, малко след полунощ. Шофьорът е бил забелязан да тръгва от бензиностанция в Дългопол към Провадия, във видимо нетрезво състояние. При опит да бъде спрян обаче той ускорил, а две полицейски коли тръгнали след него.

Луков уточни, че когато навлязъл в Шуменско, към варненските екипи се присъединили още два – от Нови пазар и от Шумен. По-късно със случая е ангажиран още един – от Девня.

Въпреки че преследването е било рисково – през нощта и с висока скорост, няма пострадали полицаи, подчерта Луков и уточни, че служителите на МВР преминават постоянно обучения как да изпълняват такава задача - спиране на автомобили, които искат да избягат от проверка.

Шофьорът беглец е в ареста в Провадия, срещу него е образувано досъдебно производство и са му наложени пет акта за административни нарушения.

