Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

След елиминирането на Байерн: Ал-Хелайфи с ясно послание към Европа

07 май 2026, 11:29 часа 661 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
След елиминирането на Байерн: Ал-Хелайфи с ясно послание към Европа

Президентът на Пари Сен Жермен Насър Ал-Хелайфи коментира успеха на отбора срещу Байерн Мюнхен на полуфинала на Шампионска лига. Момчетата на Луис Енрике елиминираха Байерн с общ резултат от двата им изиграни мача 5:4, след равенството от 1:1 в реванша. Те си завоюваха финал за втора поредна година и предстои да защитят европейската си титла срещу Арсенал.

Насър Ал-Хелайфи засипа с похвали футболистите и Луис Енрике

"Това е великолепно. Два финала… Искаме да спечелим втората звезда. При нас няма играчи, при нас има воини. Имаме много силен отбор. Байерн е голям клуб със силни футболисти. За нас това беше невероятен мач. Миналата година тук написахме история и искаме да продължим да пишем историята на ПСЖ. Целта ни е да спечелим за втори път", коментира той.

Още: Ясен е финалът в Шампионска лига! Ето кога е голямата битка за трофея

ПСЖ

"Най-голямата звезда е целият отбор. Всички искат да се борят. Това е футболът, това е ПСЖ. Великолепно. Имаме най-добрия треньор в света и най-добрите фенове. Тази вечер чувахме само нашите привърженици. Те са най-добрите", сподели президентът на френския клуб пред Canal+.

През изминалия сезон парижаните показаха пълна доминация като станаха шампиони на Франция, носители на Купата на Франция и спечелиха убедително Шампионска лига срещу Интер с резултат от 5:0.

Още: Без голово шоу: ПСЖ изхвърли Байерн и ще защитава европейската си титла срещу Арсенал!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Байерн Мюнхен Шампионска лига Арсенал ПСЖ
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес