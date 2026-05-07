След елиминирането на Байерн: Ал-Хелайфи с ясно послание към Европа

Президентът на Пари Сен Жермен Насър Ал-Хелайфи коментира успеха на отбора срещу Байерн Мюнхен на полуфинала на Шампионска лига. Момчетата на Луис Енрике елиминираха Байерн с общ резултат от двата им изиграни мача 5:4, след равенството от 1:1 в реванша. Те си завоюваха финал за втора поредна година и предстои да защитят европейската си титла срещу Арсенал.

Насър Ал-Хелайфи засипа с похвали футболистите и Луис Енрике

"Това е великолепно. Два финала… Искаме да спечелим втората звезда. При нас няма играчи, при нас има воини. Имаме много силен отбор. Байерн е голям клуб със силни футболисти. За нас това беше невероятен мач. Миналата година тук написахме история и искаме да продължим да пишем историята на ПСЖ. Целта ни е да спечелим за втори път", коментира той.

"Най-голямата звезда е целият отбор. Всички искат да се борят. Това е футболът, това е ПСЖ. Великолепно. Имаме най-добрия треньор в света и най-добрите фенове. Тази вечер чувахме само нашите привърженици. Те са най-добрите", сподели президентът на френския клуб пред Canal+.

През изминалия сезон парижаните показаха пълна доминация като станаха шампиони на Франция, носители на Купата на Франция и спечелиха убедително Шампионска лига срещу Интер с резултат от 5:0.

