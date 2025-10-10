Няма заплати: Работници в най-голямата ТЕЦ в Сибир заплашиха да скачат от покрива (ВИДЕО)

Десетки работещи в руска ТЕЦ са започнали стачка, окупират нощем индустриалната площадка и са заплашили да почнат да скачат от покривите на учрежденията на централата. Причината - не са им плащани заплати. Новината се разпространи в Телеграм, а за достоверността ѝ свидетелства и официално съобщение пак там на руска районна прокуратура за проверка на случая.

Историята е от Приморие. "Екип от над 60 заварчици, електротехници и монтажници беше принуден да предприеме крайни мерки - работниците спят през нощта на индустриалната площадка в знак на протест заради неплатените заплати. Според работниците, изпълнителят, за когото са работили, не плаща заплати поради проблеми с компанията-клиент. Изоставени без препитание, работниците отказаха да напуснат обекта. Ситуацията се утежнява от факта, че с наближаването на есента нощите в Приморие стават по-студени, а работниците нямат достъп до основни удобства" - това е първоначалното съобщение в канал в Телеграм на име "Анонимният канал на Шарипов".

"Според наличната информация, клиентът АД "СибЕра" умишлено забавя плащанията към изпълнителя. Същевременно компанията води тайни преговори със служители, предлагайки им да се присъединят към нейния екип. В резултат на това изпълнителят губи работна ръка и не е в състояние да изпълни условията на договора, което служи като формална причина за отказ да плати за вече извършена работа", пише публичната група "Работа. Смяна".

Прокуратурата в Приморие е поела случая и ето какво казва за него: "Прокуратурата незабавно реагира на съобщения в социалните медии за неплатени заплати на служители на изпълнител в Лучегорската районна електроцентрала. Мониторингът на социалните медии разкри, че служители на един от изпълнителите, работещи в Лучегорската районна електроцентрала, не са получили заплати. Владимир Прихожденко, прокурорът на Пожарски район, пътува до мястото, за да разследва информацията. Прокуратурата ще установи всички обстоятелства около инцидента и ще провери спазването на трудовото законодателство".

Приморската държавна районна електроцентрала (ДРЕС) е топлоелектрическа централа, разположена в градчето Лучегорск в Приморски край, Русия. Тя е най-мощната топлоелектрическа централа (и втората най-мощна електроцентрала като цяло, след Бурейската водноелектрическа централа) в руския Далечен изток. Собственик е "Сибирска генераторна компания".

