Новоиздадените кредитни карти от Fibank са с още по-добри условия и атрактивни бонуси

08 октомври 2025, 13:35 часа 410 прочитания 0 коментара
Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира промоционалната си кампания за нови кредитни карти с преференциални условия, която ще продължи до края на годината.

С нея всеки клиент с активна сметка в ПИБ, открита преди 01.10.2025 г., може да получи награда на стойност 50 лв., ако насочи свой приятел (без сметка в банката) да заяви и активира кредитна карта в периода на кампанията: 01.10.-31.12.2025 г.

Но това не е всичко. Награда от 50 лв. е предвидена не само за препоръчващия клиент, но и за препоръчания. Необходимо е той да извърши плащане с новата си карта на обща стойност минимум 3000 лв. за период от 3 месеца от датата на издаване на картата.

Кредитните карти на Първа инвестиционна банка се отличават с още по-добри условия за издаване. Те са без годишна такса за първата година и без годишна такса за всяка следваща година при направени плащания над минимален обем, който е в зависимост от вида на кредитната карта.

Повече информация може да намерите на сайта на Fibank

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
