Управляващите готвят нови промени в Конституцията

Управляващото мнозинство заговори за промени в Конституцията. Заявката беше дадена по време на дебатите около новия правилник на парламента, когато председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов обяви, че предстоят нови поправки в основния закон.

Витанов не разкри какви точно текстове ще бъдат предложени, нито с кои политически сили ще се търси подкрепа. За промяна на Конституцията обаче са необходими поне 160 гласа, а "Прогресивна България" разполага със 131 депутати.

От изказването му стана ясно, че управляващите обмислят ревизия на част от последните конституционни промени, свързани със служебните кабинети.

"Конституционните промени, които предстоят, са опит за преодоляване на ония дефицити, които създадохте с последните промени", заяви Витанов от парламентарната трибуна.

По думите му бъдещите изменения трябва да коригират спорните текстове, приети при предишната реформа. В изказването си той отправи критики към авторите на последните промени в Конституцията и дори цитира Валери Петров и откъси от "Хвърчащите хора", обвинявайки ги, че са "поругали паметта" на личности като поета.

Последните промени в Конституцията бяха приети през 2023 г. с гласовете на ГЕРБ, ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало". Тогава бяха ограничени правомощията на президента при назначаването на служебно правителство. Беше въведена и т.нар. "домова книга" - ограничен списък от длъжности, измежду които държавният глава може да избира служебен премиер.

С измененията тогава бяха въведени и възможността депутати с двойно гражданство да бъдат народни представители, както и промени в съдебната система, свързани с Висшия съдебен съвет.