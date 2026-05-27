“Нестле за Живей Aктивно!” 2026г. вдъхнови над 8000 участници с и без увреждания да тичат с кауза

Първото събитие от тазгодишния сезон на „Нестле за Живей Активно! Заедно“ събра над 8000 човека в Южния парк в София и превърна съботната сутрин в голямо бягане с кауза в подкрепа на адаптирания спорт. Под мотото „Доброто Тича Заедно“ хора на различна възраст, семейства с деца и бебешки колички, любители бегачи, хора с увреждания и доброволци се включиха в 5-километровото бягане и 2,5-километровото трасе за ходене и бягане, за да покажат, че физическата активност има място за всеки, когато средата е отворена към всички.

„За нас Мисия: Заедно е естествено продължение на 21-годишната история на ‘Нестле за Живей Активно!’. Вярваме, че движението и балансираното хранене трябва да бъдат част от ежедневието на всеки, но също така вярваме, че физическата активност трябва да бъде отворен и достъпен. Днес видяхме точно това – хора с различно темпо, различни възможности и различни лични причини да бъдат тук, но с една обща енергия“, заяви Нели Ангелова, маркетинг директор за Нестле България, Румъния, Адриатика, Украйна и Молдова.

За всеки изминат километър от участниците „Нестле за Живей Активно!“ ще задели 1 евро в подкрепа на баскетболния клуб за хора с увреждания „София-Балкан“. След финалното обработване на резултатите от събитието инициативата ще сподели каква е достигнатата сума в подкрепа на клуба и адаптирания спорт в рамките на следващите три седмици.

Един от основните акценти в програмата беше баскетболът в колички със „София-Балкан“. Състезателите от отбора направиха над 20 игрови сесии, след като предизвикаха зрителите да се включат и да покажат уменията си за дрибъл, подаване и стрелба. На поканата им отговори дори водещият, Део, дългогодишният водещ на събитията Нестле за Живей Активно!‘, който с много ентусиазъм направи опит да пребори професионалистите.

„За нас беше страхотно да видим толкова много хора, които не просто наблюдават, а искат да влязат в играта и да усетят колко бърз, техничен и силен е баскетболът в колички. Благодарим на ‘Нестле за Живей Активно!’ за възможността да бъдем част от ден, в който спортът наистина беше за всички“, споделиха от „София-Балкан“.

Още от ранните часове фестивалното селище посрещна най-ентусиазираните участници с регистрация, стартови пакети и сутрешно кафе. Въпреки времето, енергията около сцената остана висока през целия ден, а водещият Део, заедно с олимпийската шампионка Тереза Маринова, волейболистът и член на национален отбор Евгени Иванов-Пушката и специалиста по здравна гимнастика Маруся Иванова, дадоха тон на събитието с настроение, хумор и призив за участие.

„Най-хубавото време за тичане“ – пошегува се водещия. „Лошото време не може да спре енергията на „Нестле за Живей Активно!“, а тази година тя е още по-силна, защото зад нея стои Мисия: Заедно - идеята да се движим не просто за себе си, а един до друг“.

В 10:15 ч. беше даден стартът на състезателното 5 км бягане, в което участие взе дори и един четириног приятел със собствен стартов номер. Победители в категория жени станаха Радостина Колева и Алина Боянова, а при мъжете Виктор Йотов с части от секундата изпревари Калоян Стоилков и ежегодният участник в бягането на „Нестле за Живей Активно“ - Развигор Щерев. Десет минути по-късно стартира и инклузивното 2,5 км трасе за бягане и ходене, създадено така, че да даде възможност за участие с различно темпо и според възможностите на всеки - чрез бягане, ходене, придвижване с инвалидна количка, с детска количка или с домашен любимец. Сред финиширащите в двете дисциплини бяха както професионални спортисти, така и деца с тротинетки, велосипедисти, влюбени двойки, тичащи хванати за ръце и дори едно куче, а най-младият участник беше на само 2 месеца.

По време на празника мастъркласът по художествена гимнастика с Боряна Калейн и клуб „Илиана“ даде възможност на над 30 деца да се докоснат до един от най-любимите български спортове, а олимпийската шампионка Тереза Маринова получи личен урок по хвърляне на обръч.



След час и четирдесет и пет минути оспорвани двубои, в турнира по волейбол на KitKat, първенци станаха отбор „Incredibles“, който получиха голямата награда - билети за Европейското първенство по волейбол за мъже в София, а на второ място останаха отбор „Тигрите“.



Програмата на събитието включваше и активности за домашни любимци с Purina и фондация „Очи на четири лапи“, както и игри, куизове, дегустации и предизвикателства с награди в зоните на Nescafe Classic, Nescafe Dolce Gusto, Nescafe 3in1, MAGGI, NESQUIK, Nestle Fitness, Gerber, и Solgar.

Събитието в София постави началото на новия сезон на „Нестле за Живей Активно!“ и даде заявка за поредица от активности, които ще продължат да насърчават движението, балансираното хранене и активния избор в ежедневието. А първата Мисия: Заедно показа, че когато участието е отворено за всички, всяка крачка има значение.