Руски абитуриенти са подмамвани да воюват в Украйна: Оператори на дронове ли умряха в Старобелск? (ВИДЕО)

28 май 2026, 13:53 часа 521 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мила, родна картинка - така може да бъде описано видео от Русия, което показва как на специално събитие абитуриенти биват насърчавани и вербувани да се запишат в руски военни подразделения като оператори на военни дронове. Видеото показва Мурманск и събитие за вербовка, при това точно по време на празненство за дипломиране от училище "Последен звънец", съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Събитието-вербовка е организирано от руския "патриотичен" център "Воин". Въпросният център откри цял щанд с "примамки" колко е хубаво да си оператор на дронове. "Напред към живота на възрастните!" – под този лозунг учениците по същество бяха поканени на война.

Въпросното събитие поставя на преден план много важен въпрос: Такива ли са били "децата", които бяха убити в Старобелск (21 души)? Оператори на дронове за руската армия - режимът на руския диктатор Владимир Путин вече ударно търси под дърво и камък "пушечно месо" за болните путинови амбиции в Украйна - ОЩЕ:

Именно такива новини, за открит "набор" на наистина току що излезли от детството младежи, правят още по-актуално искането на Дания мисия на ООН да провери и верифицира какво всъщност стана в окупирания от руснаците Старобелск - кой загина там и защо изобщо загиналите са били в съответното ударен от въздушен удар общежитие - ОЩЕ: Дания унизи Русия в ООН за удара срещу "деца" в Старобелск: Искаме да проверим дали лъжете

Ивайло Ачев Редактор
