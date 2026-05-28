Руски абитуриенти са подмамвани да воюват в Украйна: Оператори на дронове ли умряха в Старобелск? (ВИДЕО)

Мила, родна картинка - така може да бъде описано видео от Русия, което показва как на специално събитие абитуриенти биват насърчавани и вербувани да се запишат в руски военни подразделения като оператори на военни дронове. Видеото показва Мурманск и събитие за вербовка, при това точно по време на празненство за дипломиране от училище "Последен звънец", съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Събитието-вербовка е организирано от руския "патриотичен" център "Воин". Въпросният център откри цял щанд с "примамки" колко е хубаво да си оператор на дронове. "Напред към живота на възрастните!" – под този лозунг учениците по същество бяха поканени на война.

🤮 In Murmansk, school graduates were being recruited into drone warfare units right during their “Last Bell” graduation celebration



At a city event for students, officials set up a booth for the patriotic center “Warrior,” where teenagers were encouraged to sign up for UAV… pic.twitter.com/PbswOd8meJ — NEXTA (@nexta_tv) May 28, 2026

Въпросното събитие поставя на преден план много важен въпрос: Такива ли са били "децата", които бяха убити в Старобелск (21 души)? Оператори на дронове за руската армия - режимът на руския диктатор Владимир Путин вече ударно търси под дърво и камък "пушечно месо" за болните путинови амбиции в Украйна - ОЩЕ:

Именно такива новини, за открит "набор" на наистина току що излезли от детството младежи, правят още по-актуално искането на Дания мисия на ООН да провери и верифицира какво всъщност стана в окупирания от руснаците Старобелск - кой загина там и защо изобщо загиналите са били в съответното ударен от въздушен удар общежитие - ОЩЕ: Дания унизи Русия в ООН за удара срещу "деца" в Старобелск: Искаме да проверим дали лъжете