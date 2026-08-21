Fest Team представя: Fest Events, новата компания за корпоративни събития в екосистемата на Fest Group

През последните години, около основния си концертен бизнес, Fest Team изгради група от компании, които покриват различни части от live entertainment бизнеса в България - концерти и фестивали, билетни услуги, инфраструктура и пространства за събития, маркетинг и реклама, артистичен мениджмънт и развитие на български и чужди артисти. Сега към тях се присъединява Fest Events, нова компания, фокусирана върху корпоративни събития, специални формати и цялостна ивент продукция.

Fest Events е създадена като партньорство между изпълнителния директор на Fest Team Стефан Еленков и Йоана Томова, която има над 27 години опит в създаването и реализацията на концепции, дизайн и организация на корпоративни и частни събития, обучения и специални проекти у нас.

Новата компания в портфолиото на Fest Group събира опита на два екипа. Fest Team влиза с мащаба на продукциите, които реализира, с опита в логистиката, техническата реализация и управлението на събития с хиляди посетители. Йоана Томова добавя работата по концепцията и дизайна, развитието на идеята и вниманието към всеки елемент, които изграждат характера на едно събитие.

Fest Events ще работи с компании и организации за успешната реализация на бизнес форуми, конференции, продуктови премиери, гала вечери, фирмени събития и публични инициативи. Екипът ще може да поеме целия процес, от първоначалната идея и креативната концепция до техническата продукция, логистиката и реализацията на място.

"След толкова години в концертния бизнес знаем много добре, че зад едно успешно събитие стоят стотици решения, които публиката никога не трябва да вижда. С Fest Events пренасяме този опит в корпоративния сектор и го събираме със силната експертиза на Йоана Томова в концепцията и дизайна. Идеята е клиентът да има партньор, който разбира каква е целта и може да поеме отговорност за целия процес", казва Стефан Еленков, основател и CEO на Fest Team.

За Йоана Томова отправната точка винаги е целта на самото събитие. "Преди да говорим за концепция, сцена или програма, трябва да знаем защо събираме тези хора и каква емоция да остане в съзнанието им след това. Отговорът на този въпрос определя всичко останало."

Компаниите днес искат от събитията си повече от място, програма и кетъринг, а това вдига летвата пред продукцията и организацията. Тенденциите, както ги разбират от Fest Events, говорят за цялостна концепция и преживяване от нов тип. За продукциите и организацията, Fest Events стъпва върху ресурсите, инфраструктурата и партньорската мрежа, натрупани в групата на Fest Team и добавя специализирана експертиза в корпоративните и частните събития. За групата това е още едно направление, в което опитът от големите музикални продукции работи в друг сегмент на пазара.

За Fest Events

Fest Events се позиционира като компанията за корпоративни и бизнес събития в портфолиото на Fest Group. Агенцията работи в изградена система, започваща с идея, преминаваща през креативна концепция, дизайн, техническа продукция, логистика до реализацията на проекта на място. Погледът на Fest Events е насочен към бизнес форуми, конференции, продуктови премиери, гала вечери, фирмени събития и публични инициативи. Агенцията може да предложи цялостно решение за всеки компонент от изграждането на едно събитието, както и да се включи само с конкретни аспекти, каквито например са - инфраструктура, локация или портфолиото от изпълнители, с които Fest Team работи.

За Fest Team

Fest Team е най-голямата промоутърска компания в България, чиито събития събират годишно повече от 200 000 ентусиазирани фенове с впечатляващия си списък от концерти и фестивали. Богатото портфолио на Fest Team включва знакови събития като серията концерти Sofia Solid, фестивалите PhillGood, Hills of Rock, Spice Music Festival и AURA, както и незабравими изпълнения от световни суперзвезди като Guns N’ Roses, The Prodigy, Robbie Williams, Pantera, Eros Ramazzotti, Arctic Monkeys, Ed Sheeran, Andrea Bocelli, Iron Maiden, Robert Plant, Tom Jones, The Cure, Moby, Gorillaz, Megadeth, Fun Lovin’ Criminals, Five Finger Death Punch, Lenny Kravitz, Franz Ferdinand, Editors, Nothing But Thieves и много други. С разнообразно портфолио и богат опит в производството на събития на живо, Fest Team е лидер на българския пазар, предоставяйки несравними музикални изживявания.

Fest Team предлага пълноценен подход с 360° решения от всякакъв мащаб. От мега шоута на стадиони и открити фестивали до концерти, клубни гигове и големи корпоративни събития, компанията създава дигитално и социално съдържание, предлага необходимите ресурси за финансово планиране, маркетинг и промоционален сървиз, дизайн и стратегическо планиране, съдейства с активирането на партньори и спонсори, продажба на билети и контрол на достъпа, системи за плащане на място, кетъринг и продажби на място, конструкции и създаване на временни локации, логистика, поддръжка на сцена и техника, визия, звук и осветление, както и сигурност и охрана по време на събитията. В портфолиото на Fest Team вече е и Fest Management – компанията за артистичен мениджмънт и развитие на български и чужди артисти, част от която са световноизвестният челист HAUSER, група Клас и Иво Димчев.

Разберете повече на festteam.bg.